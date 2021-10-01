台灣5月中爆發本土疫情，許多企業執行居家辦公，卻屢屢出現員工請領加班費失利，薪水遭打折的窘境，北市議員王浩1日痛批，勞動局不僅對此毫無掌握，手頭連個數字都沒有，如今才要展開專案調查，根本事過境遷，更轟「這不是螺絲鬆了，根本是螺絲掉滿地。」勞動局對此表示，未給付全額工資，可依勞動基準法裁罰2萬至100萬元，9月起已排專案訪視。

台北市議會民政委員會今排定勞動局等單位進行工作報告。王浩指出，很多企業在疫情間推動居家辦公，但薪水是有折扣的，不過仍有許多民眾願意如此，主因是在家上班可省掉通勤成本，即使只領8成薪也比沒工作好，另一方面企業也覺得不錯，還能減少人事開銷與電費支出。

王浩舉例，內湖科技園區有些公司要求三級警戒時要在家上班，卻有許多人偷偷回辦公室，原因並非熱愛公司，而是生活成本大暴增，尤其是夏天支出最兇的冷氣電費，意即不少民眾認為在薪水減少的狀況下，還要負擔高額居家辦公成本，實在吃不消，才選擇回辦公室工作。

王浩說，在家上班並非大家都愛，尤其北漂族的小孩各個住在小套房、雅房內，倘若企業執行區家辦公，哪項開銷不是自己負擔，但勞動局卻完全沒頭緒，原因不是市府不在乎，而是市府根本不知情，但這些都是職場大問題。

勞動局勞動基準科長葉思延指出，5、6月份曾發1300份問卷進行調查，約有155家企業實施居家辦公、760家沒回問卷。王反批，回收率僅有1成5，意即沒人要鳥勞動局，即使9月再查也已「事過境遷」，他認為北市府螺絲不是鬆了，是掉滿地，勞動局長陳信瑜也承諾會改進。

葉思延會後受訪時表示，日前發放問券的企業主100人以上的大型企業，包含資訊科技業、銀行業、客運業等，在發放的1300份問卷中，有155家回覆有實施居家辦公、400多家沒實施居家辦公、760家沒回，因此將針對900多家企業進行輔導、檢查，了解居家辦公是否減少薪水、出勤紀錄、加班費提供等比較容易損害員工的情形。

葉思延表示，由於雇主減薪需經勞工同意，未給付全額工資將依違反勞基法規定，裁罰2萬至100萬元，日前輔導訪查700家幼兒園時，也的確出現16家未給付全額工資狀況，其他都遵守法律規範。