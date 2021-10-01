土耳其堅持採購S-400防空系統

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，安卡拉打算在10月20國集團（Group of 20）峰會期間，和美國總統拜登會面時，為被退出美方主導的F-35戰機專案，尋求相關賠償。

據美聯社報導，艾爾多安周三在和俄羅斯總統普丁會面，返回土耳其時說，安卡拉在採購俄製S-400先進防空系統後，已不可能回頭，而這導致土耳其被踢出生產F-35的專案外。

艾爾多安說，他希望在羅馬G-20峰會時，能和拜登會面，討論F-35專案，還有安卡拉先前已付出的14億美元（近390億台幣）。他並指出，下次他和美國領導階層會面，是11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的氣候變遷會議會外會時。「我們付了14億美元，結果怎樣？」他說，「賺這筆錢以前不容易，現在也不容易。他們要不交機，要不然就還錢。」

當艾爾多安被問及，土耳其打算再採購S-400，美國威脅進一步制裁的問題時，他斷然回答，「S-400流程持續，不會回頭」。兩年前，身為北約（NATO）成員的安卡拉因為採購對頭俄羅斯的S-400防空系統，而被逐出F-35專案，土耳其國防官員也遭受制裁。

美國強烈反對北約成員使用俄製防空系統，說那威脅F-35戰機安全。不過，安卡拉堅持，S-400可以獨立使用，不會整合到北約系統內，因此不會構成風險。