今天南興國小小朋友於禮堂進行接種。(劉秀芬攝)

南興國小試辦「校園流感疫苗接種電子化」，醫生從電腦上可以看到學生的資料。(劉秀芬攝)

公費流感疫苗1日開始接種，台南市長黃偉哲上午至試辦「校園流感疫苗接種電子化」的安定區南興國小視察施打情形，黃偉哲表示，台南今年流感疫苗有50萬劑，符合資格的都打得到；至於校園BNT疫苗施打的狀況，覆蓋率今天超過55％沒問題。

黃偉哲表示，最近疫苗施打狀況很多元，每個施打對象、疫苗處理流程及被施打者應該注意的藥效都不一樣，要感謝醫護人員的辛苦，也特別叮囑醫護人員要謹慎，希望不要發生恩主公醫院那樣的事情，也希望小朋友趕快施打疫苗，建立保護力，讓大家安心求學，讓家長也放心。

另外，南興國小試辦校園流感疫苗接種電子化，家長在調查表掃描QR Code，即可以手機或電腦在意願書勾選同意並簽名，醫師看診直接電子化記錄學生身體評估之狀況，再由護理師接種流感疫苗，免於以往紙本簽名與病歷保存之困難，節約能源愛地球，也兼顧防疫措施。

今天南興國小小朋友也於禮堂進行接種，第一位接種的五年級王同學，經過確認、看診程序後，挽起袖子由護理師接種，王同學說，以前就打過流感疫苗，但看到針筒還是會緊張，不過打完就好了。

台南市衛生局表示，本次公費流感疫苗接種分2階段開打，且需與COVID-19疫苗接種間隔7天。

第一階段為10月1日開打，對象為滿6個月以上至國小入學前幼兒、65歲以上長者、國中小、高職、五專一至三年級學生、具有潛在疾病者（高風險慢性病人、BMI＞=30者、罕見及重大傷病患者）、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養護、長期照顧機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生防疫人員、禽畜業及動物防疫人員。第二階段11月15日起為50至64歲無高風險慢性病之成人開始接種。