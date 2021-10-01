鳥嘴潭人工湖工程，預計年底開始供水，在草屯鎮芬草路的接管工程，1日傳出工安意外，1名林姓工人不慎摔落約6公尺深的水管底部，頭部遭重創，已由草屯消防分隊送醫急救。

鳥嘴潭送水接管工程傳意外，工人摔落重傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

林姓工人跌落後，草屯消防分隊前往救援，利用吊臂車將擔架垂降到水管底部，再以吊臂車將擔架拉上地面，將意識不清的傷患送醫急救。