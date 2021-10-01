鳥嘴潭工程出意外！工人摔落6公尺深水管 頭部重創急送醫 14:322021/10/01 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鳥嘴潭送水接管工程傳意外，工人摔落重傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鳥嘴潭人工湖工程，預計年底開始供水，在草屯鎮芬草路的接管工程，1日傳出工安意外，1名林姓工人不慎摔落約6公尺深的水管底部，頭部遭重創，已由草屯消防分隊送醫急救。 鳥嘴潭送水接管工程傳意外，工人摔落重傷。（民眾提供／廖志晃南投傳真） 林姓工人跌落後，草屯消防分隊前往救援，利用吊臂車將擔架垂降到水管底部，再以吊臂車將擔架拉上地面，將意識不清的傷患送醫急救。 鳥嘴潭工安意外，以吊臂車救起受傷工人。（民眾提供／廖志晃南投傳真） 新北中和工廠意外 電梯超重墜落2工人受傷 台中東豐快公聽會 地方喊立交共構 #工安意外 #接管 #鳥嘴潭 #工程 #重傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 能高安東軍縱走意外 下山前晚山友墜50公尺深谷亡 12:302021/09/27 社會 企業家族化失人心 嚴重資不抵債 04:102021/09/26 產業財經 女店員論及婚嫁卻遇劫 2哥怒衝惡男家欲「挖眼」被攔阻 18:342021/09/30 社會 6成移工雇主喜自行至四大超商繳就安費 12:372021/09/23 生活 立委高中女兒打到BNT 意外釣出疫苗孤兒回應 09:222021/09/24 政治 手機門號用10年賺到？ 意外釣出F級正妹泥泥親曝號碼 07:572021/09/24 娛樂 疏濬大甲溪 兼顧北岸高灘農地 04:102021/09/30 地方新聞 「國民初戀」生日大解放 深V透視連身衣意外洩惹火雙球 22:002021/09/30 娛樂 太魯閣號事故開庭 審查單位甩鍋「未要求設護欄」家屬批：不要推卸責任 15:212021/09/28 社會 豪雨沖塌潭子區道路邊坡 立委爭取1260萬元復建 15:412021/09/24 生活 77歲翁騎車自撞重新橋護欄 離奇摔落橋下傷重不治 15:582021/09/25 社會 社會熱門新聞 「老闆我想要巨魯」餐廳招牌好害羞 網激推彰化神級美食 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 速限60！ 國3彰化系統匯國1增測速 閃一下就噴3000 - 社會 Toyz涉毒進看守所脫光檢查肛門 吃好睡好牢房生活曝光 - 社會 蔡正元逆轉輸 批彭文正夫妻赴美產子詐健保 賠20萬及臉書道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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