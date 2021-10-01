國內4、5月本土疫情爆發，外界質疑機組員「3+11」政策為社區破口，日前台北市長柯文哲直言指揮官陳時中的態度「大家走著瞧」，昨陳時中表示願親自說明，卻遭柯文哲拒絕，對此，陳時中今回應，過去也在記者會上說過了，若有機會也可以再說明。

昨日陳時中表示，他不認為3+11是破口，對於800多條人命，他覺得很心疼，但是不能硬牽拖，不能黑白講，不能出現事情就一定要找替罪羔羊，希望政治少一點，專業多一點，甩鍋、找替罪羔羊大可不必。對於柯文哲的疑慮，若有機會親自說明也沒問題。

今日柯文哲表示，重點不是要說服他，而是要說服全台灣的人民，「不需要說特別來找我說明，他每天都有記者會可以跟大家說明」。此舉被視為柯文哲婉拒了陳時中。

對此陳時中今日表示，這沒有什麼婉拒的問題，只是從訪談看到柯市長有疑問，我是很誠懇的說，以市長這麼重要的人，若有機會可以親自說明。過去也在記者會上說明過了，若有機會也可以再說明。