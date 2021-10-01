近日我國仍傳出多起境外移入個案，指揮中心今天公布本周基因定序結果，再增6例Delta確診個案，累計我國157例包括43例本土（幼兒園）其他為114包括新增例為Delta；疫苗接種情況，今天新增突破性感染狀況，6例Delta都不屬於突破性感染，其中有3位接種過1劑疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天境外移入11例中有6例為突破性感染，包括AZ、BNT及嬌生疫苗。