Delta境外移入再增6例 另6人突破性感染 14:342021/10/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天新增6例Delta境外移入，圖為桃園機場入境旅客檢疫。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日我國仍傳出多起境外移入個案，指揮中心今天公布本周基因定序結果，再增6例Delta確診個案，累計我國157例包括43例本土（幼兒園）其他為114包括新增例為Delta；疫苗接種情況，今天新增突破性感染狀況，6例Delta都不屬於突破性感染，其中有3位接種過1劑疫苗。 醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天境外移入11例中有6例為突破性感染，包括AZ、BNT及嬌生疫苗。 無薪假略升 勞動部估下期再降 高雄和台南9月買賣移轉量 雙創史上新高 #突破性感染 #Delta #境外移入 #6例 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三商家購 現增發行價69元 04:102021/10/01 證券．權證 王品集團原燒再升級 攻白領客 04:102021/10/01 產業．科技 《汽車股》裕日車NISSAN KICKS哈騷版首批完售 限量追加350台 12:522021/10/01 財經 淘寶攻雙11 在台推家居一條龍 04:102021/10/01 全球財經 首批客製化BNT來了 排第11輪10月13日開打 04:102021/10/01 焦點要聞 長期投入紙回收再生 正隆獲頒台北英僑商會CSR獎 12:092021/10/01 財經 《半導體》外資連3賣 台積電再探低 10:532021/10/01 財經 熱門股－世紀鋼 量增溫多頭強攻 04:102021/10/01 證券．權證 玉晶光、朋程 業績上攻可期 04:102021/10/01 證券．權證 觀念平台－Delta風暴下的東南亞市場 04:102021/10/01 專題周報 宏全 擬發債籌資30億 04:102021/10/01 證券．權證 生活熱門新聞 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 BNT疫苗到貨 陳時中：第十輪加開3種人打第一劑 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 唐綺陽怒喊受夠了！嗆印度神童預言「他說的都是錯的」 - 生活 流感疫苗打氣不佳 陳時中這樣說 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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