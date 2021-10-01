台灣大(3045)瞄準高齡化社會趨勢難檔，為讓銀髮族群再面對科技產品時更無障礙，自9月起率先在鄰近醫療機構的服務據點首設樂齡專櫃，台灣大數據長詹兆源表示，未來樂齡專櫃還將拓展到台灣中南部，服務更多銀髮族。

台灣進入高齡社會，根據主計總處最新統計，65歲以上老年人口已占總人口的15.9%。銀髮族除了面臨照護問題，還要適應日新月異、高速發展的新科技應用所帶來的挑戰。台灣大9月底在鄰近醫院與共照中心的台北市莊敬直營門市，首設樂齡專櫃，攜手新創業者展示專門針對銀髮族設計的最新科技照護產品，包括輔聽耳機、智慧定位myAngel御守錶等，同時提供專人諮詢，協助長輩排除使用科技產品時遭遇的疑難雜症。

詹兆源表示，台灣大整合集團核心優勢，開發台灣首款運用電信物聯網(NB-IoT)科技打造的的智慧定位myAngel御守錶，發揮即時定位協尋功能，幫助用戶找到走失的長輩，以科技助力銀髮照護。另外，台灣大也看到銀髮照護的需求很多元，包含營養餐食、銀髮旅遊、居家安全、健康促進、交通接送等不同面向，不少新創業者也因應銀髮族需求開發各種不同產品。台灣大透過與新創公司跨業合作，由樂齡專櫃提供展示平台，共同推廣科技照護，未來樂齡專櫃還將拓展到台灣中南部，服務更多銀髮族。

台灣大與洞見未來科技、點通科技等新創公司合作，讓用戶可以在樂齡專櫃能實際體驗產品，包括具有即時定位協尋功能的myAngel御守錶，以及擁有人聲增幅技術、具有輔聽功能的無線耳機「Otoadd N1」等，未來還有可遠距溝通的「伊鍵通OTTalk居家照護鈴」等新創科技照護產品加入。

此外，樂齡專櫃也將與聯合報「元氣網」及線上媒合看護服務「家天使」合作，透過專櫃的螢幕放送健康照護相關訊息，並配合鄰近醫院與共照中心，讓社區長輩和照護者體驗最新科技照護產品服務。