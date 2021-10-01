美股9月最後一個交易日全面收黑，道瓊指數及標普500指數下跌超過1％，亞股開盤也受到重傷，台股雖然下跌51.77點開出，但隨即跌幅擴大，盤中直逼16500點整數關卡，跌點超過400點，終場以16570.89點作收，下跌363.88點，跌幅2.15％，成交金額3396.28億元。

台股今天收盤下跌363.88點，是今年8月20日以來收盤最大跌點，各類股全面收黑，又以航運股跌幅8.28％最重，僅少數個股獨自表現。

面臨台股再次重挫，國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，全球通膨近月來已因能源價格飆漲而躍升，生產瓶頸正進一步拉高物價，美國、歐元區、英國及日本央行總裁9月29日同台討論全球經濟情勢時，都警告阻礙全球經濟成長的供應限制可能惡化，由於通膨居高不下時間比預期更久，整體寬鬆資金的動向轉向，加上美國財政部長葉倫提及，聯邦政府將於10月中用罄手頭資金，整體國際不確定因素增高，對於台股整體偏向負向。

美元指數雖然出現漲多回檔，但仍維持在高檔，站穩月、季線反壓，亞幣雖然指跌，但仍維持弱勢，跌破月、季線，預期台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強。

近期外資保守，融資並未明顯增加，整體量能呈現上漲量縮下跌出量表現，顯示近期在資金動能不足，國際股市影響加深，指數多方表現不易。展望10月的台股走勢，最近10年過往10月台股表現仍舊維持震盪，就類股表現來看，電子股、半導體族群上漲機率最高，高達80％，電器約70％，至於光電族群下跌機率70％，電腦周邊、其他電子、通信網路、油電燃氣等上漲機率只有40％，顯示電子漲主要為半導體貢獻，由於今年半導體族群基期偏高，不利於10月大盤指數表現。