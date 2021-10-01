國道3號196.8公里彰化系統匯入國道1號處，新設測速照相機於10月1日開拍，只要超過道路速限60公里，恐需面臨3000元以上6000元以下罰鍰。（國道公路警察局第七大隊提供）

沒跟你開玩笑！交通部高速公路於國道3號彰化系統交流道匯入國道1號196.8公里處，新設立固定式測速照相桿，正式於本月1日開抓，只要經判定車輛超過路段速限60公里，駕駛將面臨3000至6000元罰鍰。

2020年9月30日間，一輛化學槽車行經國道3號南下196公里處，疑似因轉彎幅度過大擦撞護欄後，整台車連同駕駛自20公尺高的匝道墜下，引發大爆炸，駕駛當場死亡。經國道公路警察局第七公路警察大隊向高公局反映，定於196.8公里處設立測速照相桿，經相關單位勘驗後，正式於今年10月1日啟用開拍。

其實此支測速照相桿在裝設時就已有眼尖的用路人發現，陸續在7月間在網上就有不少討論，大家紛紛互相提醒測速桿將於10月1日啟用。

國道公路警察局第七大隊指出，此支測速桿於1日凌晨開拍，道路速限為60公里，呼籲用路人勿心存僥倖，只要因超速被拍到，即須面臨3000元以上、6000元以下罰鍰，切勿以身試法。