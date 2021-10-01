中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內無新增本土病例，新北市疫情逐漸趨緩，市內17萬多名國、高中學生疫苗皆已施打完畢，經統計施打疫苗後產生不適應症比率約為19.16%，多數為輕症，其中有130人就醫，目前均無礙。

直播》新北＋0今起國、高中補打疫苗，侯友宜最新說明。

新北市副市長劉和然於今日疫情記者會上指出，今日新增0例確診，針對校園BNT12-17歲施打情況，新北市安排22-30日在全市127個學校，已全方面施打，實際施打人數為15萬餘人，施打比率為98.48%，相當的高，而經回報，不適應症狀有29587人次，不適應症狀比率為19.16%，多數為輕微不良反應，其中共有130人就醫均無礙。

針對剩餘疫苗給北市，劉和然指出，因BNT疫苗集中在7個工作天向學生施打，經施打完畢緊急盤點數量後發現有剩餘，考量每批到貨疫苗效期有限，經回報給中央，湊巧北市還有需求，為上繳中央後，由中央調配給北市。