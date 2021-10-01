紙本五倍券開放預領後，至9月30日止已破千萬人，數位綁定仍未突破400萬人，似呈現滯銷狀態，而其他七大加碼券，除i原券、客庄券、地方創生券外，也多已突破或接近千萬人註冊。對此有網友就相當好奇，「為何大家都選紙本？」更釣出許多網友超直接回應，認為最大優勢是「不懂/懶得研究的」、「紙本看的到，比較直觀」。
有網友日前在批踢踢發文指出，為何大家都選紙本？浪費資源政府帶頭做起？便利商店小白單不知道浪費多少紙了。此話一曝光，不少網友紛紛留言表示，「紙本可以用的地方比較多呀」、「因為相對數位，真的最簡單啊」、「紙本最簡單直接，優惠可能還更多」、「不為什麽，只是為了省事省麻煩」、「數位太複雜，優惠又沒很好，沒啥優勢幹嘛選數位？」
還有人說，數位麻煩的是優惠都要搶名額綁定，限定信用卡。不過，也有網友人認為其實紙本券也不一定比較省事，還要比哪家優惠多、因此他堅持數位，絕對不領垃圾紙。
文章來源：批踢踢
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