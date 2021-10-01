陳毅帆榮獲世界錦標賽銀牌，亞松森中華會館古美桂理事長獻花祝賀。（讀者提供）

2021年世界花式滑輪溜冰錦標賽在巴拉圭首都亞松森舉辦，我國花式滑輪溜冰好手陳毅帆及教練王淵棟，遠赴巴拉圭應戰並在直排花式項目率先取得捷報，拿下世界錦標賽銀牌佳績，駐巴拉圭大使韓志正親赴現場觀賽並第一時間代表台灣政府祝賀陳毅帆為國爭光。

陳毅帆於9月29日晚間進行直排花式短曲的賽程中，以22.15的技術分和27.17的藝術分，取得高達49.32的總分拿下首輪的第一。而在隔天30日的直排花式長曲的賽程中，陳毅帆拿到46.82技術分和43.04的藝術分合計89.86分，與前一天短曲賽程合計139.18分，以僅僅總分相差2.48分的差距，取得2021世界花式滑輪溜冰錦標賽直排花式成年男子組的銀牌，雖然最終可惜銀恨，但華麗穩定的技術動作，獲得全場觀眾的一片叫好。

當天的比賽現場，除韓志正大使帶領使館同仁以外，李復淵僑務諮詢委員、曹水勝僑務委員、亞松森中華會館理事長古美桂僑務顧問、副理事長李宜樺僑務促進委員等多位旅居巴拉圭亞松森僑胞到場觀賽，一同為滑輪王子陳毅帆獻上最大的祝福。

賽後，陳毅帆表示，非常感謝僑胞和大使館、及台灣的朋友來幫他加油，這次非常開心可以拿到銀牌，自己已經盡最大的努力，今天過後先好好休息一天，後面的賽制會在全力以赴。

駐巴拉圭大使館同仁號召旅居巴拉圭僑胞現場為陳毅帆加油打氣。（讀者提供）

陳毅帆自幼接觸到直排輪就相當得心應手，在教練的啟發跟持續栽培訓練之下，自2015年起在哥倫比亞首度拿到直排花式的世界冠軍後，之後更連續在2016義大利、2017中國、2018愛爾蘭、2019西班牙一連取得五連霸的驚人佳績，其中更在2018年的韓國亞洲盃輪滑直排、花式，取得雙料冠軍的殊榮。

陳毅帆及教練王淵棟與駐巴拉圭韓志正大使及到場僑胞們合影留念。（讀者提供）

雖然陳毅帆這次直排花式於五連霸止步，但仍展現大將之風為奪冠的美國選手大方讚美祝賀，接下來將經過短暫休息六天備戰，於10月6日及8日再次挑戰傳統花式的項目，一樣透過短曲、長曲的成績加總來決算，期待滑輪王子陳毅帆能再次拿下好成績。