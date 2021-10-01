年底消費旺季即將來臨，台北富邦銀行為momo卡友規劃最貼心的回饋四重奏，輕鬆把錢錢變成喜歡的樣子！活動期間只要在momo購物網刷momo卡，即可享受多重momo幣回饋，包括免登錄全面享5％回饋無上限、千大精選品牌商品享最高5％回饋無上限、雙十節登錄再享10％加碼，還有momo購物網17週年慶首三日加碼5％回饋，合計最高可獲得25％momo幣回饋，相當划算！

北富銀表示，疫情不僅影響生活方式，也讓許多消費者越來越習慣線上購物的便利性，從卡友刷卡數據可以看出，7月底疫情管制降到二級後，8月份momo卡友在momo購物網消費金額與去年同期相比仍有高達24％的成長，顯示消費型態的改變已逐漸滲入日常生活中。

從10月開始，雙十節、雙11、雙12等大型線上購物檔期將接連登場，加上振興券的推出，不少民眾已開始摩拳擦掌準備手刀下單，因此北富銀特別推出這波momo卡回饋四重奏，每重優惠還都能相互疊加，一筆消費樂享多波驚喜滋味！

詳細方案包括第一重：筆筆5％回饋無上限。即日起至12/31，以momo卡於momo購物網刷卡購物，全館每筆消費無須登錄，即可獲5％momo幣回饋(含原有3％回饋)，回饋無上限。第二重：千大精選品牌再享最高5％回饋即日起至12/31，momo購物網精選千大品牌，以momo卡消費可享特別加碼3~5％momo幣回饋，無須登錄、回饋無上限，平時買不下手的優質品牌，入手就趁此時！另外，專櫃美妝也趁熱出擊，資生堂於10/1推出超級品牌日，像是明星商品買一送一、限定優惠組合飆低5折起，如果卡友選購的商品屬於momo千大精選品牌，還能同時享受優惠組合價以及千大精選品牌回饋，讓幸福再加倍！

第三重：雙十生日慶10％回饋。富邦限時加碼最高10％回饋！10/5~10/10以momo卡於momo購物網消費，單筆消費滿2000元即加贈200元momo幣，限前1000名登錄，每歸戶限回饋乙次。開心慶雙十，富邦再加十，今年國慶要讓卡友更有感！

第四重：momo購物網17週年慶首三日加碼5momo購物網17週年慶10/1登場，首三日滿額限量加碼5％momo幣回饋，下單就抽三星摺疊手機、天天簽到還可以領momo幣，豐富好禮獎不完!不僅電商消費，實體通路也有好康可以拿！只要是幸運搶到北富銀振興券綁定回饋的前10萬名卡友，momo卡就提供最新加碼，持momo卡到「台北熊好券」合作商家通路消費可享5％momo幣回饋(含原卡片1％回饋)，讓卡友喜上加喜，挺振興更有力！