雲林縣去年村里資源回收量221公噸，今年因為疫情之故，村里停止兌換生活用品，上半年回收量只有78公噸，縣府結合慈濟功德會的資源回收工作坊及宣講團，希望全縣各村里都設資源回收站，減少垃圾量，目前有56站。

雲林縣府今年結合慈濟基金會辦理的資源回收工作坊及宣講團，把資源回收、惜福愛物觀念、實作推廣到社區，讓資源回收更有效率和價值。（周麗蘭攝）

雲林縣每月垃圾量320公噸，每人每日製造垃圾0.44公斤，資收回收率約52.05％，廚餘回收率約4.89％。

雲林縣長張麗善拜訪虎尾慈濟環保站，取經他們資源回收與分類的經驗與成果。（周麗蘭攝）

全縣的村里回收站有56個，去年（2020年）回收量約221公噸，今年5月疫情三級警戒，部分村里停止辦理兌換活動，1月到7月回收量僅78公噸，目前各村里已都恢復正常運作，下半年可望提高資源回收量。

縣長張麗善表示，縣府今年結合慈濟基金會辦理的資源回收工作坊及宣講團，把資源回收、惜福愛物觀念、實作推廣到社區，讓資源回收更有效率和價值，例如一個紙提袋如把棉線和紙張分開，價值從每公斤8元漲為12元。

張麗善表示，外縣市焚化爐歲修經常衝擊雲林縣垃圾去化，以往有２縣市合計1日協助焚化雲林縣垃圾100公噸，現在只剩50公噸不到，幸好本縣使用的GWS（零廢棄資源回收系統）每天可以處理100公噸垃圾，產生30公噸到40公噸的RDF（燃料棒），賣給有需要的企業使用，幾乎沒有什麼廢料。

她說，希望零廢棄資源回收系統功能再加強，台塑六輕焚化爐正在擴大，完工後也能幫助縣府處理縣內垃圾，但首要的工作是落實垃圾減量與分類以及經濟循環再利用。