嘉義市文化路郵局（舊稱嘉義郵局），是嘉義市歷史建物，目前正做復古整修工程，立委王美惠質疑中華郵政斥資4300萬元修復，卻以每坪不到460元租金出租，遠低於市價行情，要求撤查。中華郵政表示，建物營運要送文資審議，租金才會低於市價。

王美惠表示，文化路周邊一間30坪店面，月租要10萬，平均每坪3000元，文化路郵局2層樓共約741坪，每坪租金不到460元，根本是將古蹟郵局賤價出租。

立委王美惠質疑中華郵政斥資4300萬元修復，卻賤價出租，蹧踏古蹟的價值。（王美惠服務處提供）

王美惠表示，7月1日嘉義郵局建築物尚在施工封閉之時，全國疫情三級警戒之際，僅公告10天徵租期，且只有1家廠商投標，租期長達15年，還附帶最長達1年半的免付租金裝修期，種種作法，不免讓人有圖利特定廠商的聯想。

王美惠表示，中華郵政指稱「因該建物承租使用需申請文資審議，故以低於市價行情租金出租」，這種說法更不合理，正因為有古蹟，有附加價值，已給予最高1年半的免付租金裝修期優惠（約612萬元），怎還需要再調降後續14年的租金？根本無心將郵局資產收益最大化。

王美惠表示，此建物標租過程相當粗糙，流程交代不清，她於9月27日立法院交通委員會質詢中，要求交通部長王國材必須徹底調查。

中華郵政資產營運處表示，文化路郵局外觀整修預計明年5月完成，由華泰設計開發有限公司標租，租期15年，業者規畫營運餐飲及旅宿，業者自行裝修內部，且必須送相關計畫送嘉義市政府文化局進行文資審議。