台中市傳出1例施打高端疫苗後死亡個案，為53歲男性接種後出現心臟不適，9月4日送醫搶救後仍不治。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨（30日）無新增疫苗接種後死亡個案，至於該名台中個案，已於9月29日疫情指揮中心記者會上說明。

莊人祥指出，昨天新增129件疫苗接種後不良事件，包含76件非嚴重不亮事件，以及53件其他疑似嚴重不良事件，沒有死亡事件。

至於媒體報導台中市一名53歲男性接種高端疫苗後死亡，莊人祥說明，此案已於9月29日疫情指揮中心記者會上說明。該名53歲男性在8月23日接種高端，因本身有腎結石、高血壓、心臟病、糖尿病史等，9月3日出現心臟不適到醫院就醫，自述心臟功能變差，且雙腳出現嚴重水腫，隨後更是無法下床，於9月23日死亡。

目前國內疫苗接種後死亡個案累計824例，分別為354女、470 男，年齡為2個月至101歲間，其中480人為75歲以上長者，於接種後當日至115日間發生，其中有633例為接種AZ，172例為接種莫德納，19例為接種高端。