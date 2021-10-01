澎湃新聞1日引述美國Nature報導，第一個因美國｢中國行動計畫」而受審的華人教授胡安明，被宣判無罪後，仍然處於失業狀態，無法回到他在田納西大學的教職崗位。他的支持者曾寫信給學校教務人員，並提出支付胡教授停職期間的欠薪以及精神損失費用的要求。但沒有收到任何回復。

「既然無罪，為什麼不能恢復胡安明的身分？」

「中國行動計畫」本就引發美國社會聲討，這下，田納西大學師生便直接發起了要求重新雇傭胡教授的運動，並督促校方保持流程透明。

畢竟此前校方就在無視校方手冊的規則，繞過教員主席的意見就將胡教授停職。不過，該大學也曾透露，目前如果胡教授能在明年獲得在美工作證（US work authorization），將有可能被重新雇用。

被指控期間，由於胡教授的在美工作證到期，他也由停職停薪狀態直接轉為被校方解雇。

但外國公民通常需要經過雇主才能申請到這個證明，田納西大學能否提供這種支援並不清楚。

從「間諜罪」到「欺詐罪」自2018年川普政府啟動「中國行動計畫」以來，不少華人科學家被美國相關部門無端調查，而胡安明是其中最受關注的一件案子。

去年二月，按照美國說法，著名奈米技術專家，加拿大籍華人科學家胡安明因涉嫌在申請美國太空總署（NASA）的研究專案時，隱瞞了與中國大學的關係，遭到美國FBI起訴，被指控犯有電信欺詐罪和虛假陳述罪。

根據美國法律，NASA不能資助與中國或中國機構有關的研究。田納西大學也因此直接停職，後解雇胡安明副教授的終身職位。胡安明有兩個博士學位，一個是在1997年於中國科學院物理研究所獲得的理學博士學位，另一個是2008年在加拿大滑鐵盧大學獲得的雷射物理專業博士學位。

2013年，胡安明入職田納西大學諾克斯維爾分校。

回到案件，FBI所說的這個「關係」到底是什麼關係呢？

其實指的是胡安明在2013-2019年間作為北京工業大學雷射工程研究的客座教授。

但田納西大學一直以來都知道他與該大學之間的關係，開展的所有相關活動也都知曉。

而且這在學術界也都是再正常不過的事情，卻被FBI拿來做文章，扣上「莫須有」的罪名。

根據外媒整理的庭審記錄，早在2018年3月，FBI就盯上了胡安明，懷疑他可能是間諜。

一位探員從谷歌上搜索了幾篇與胡安明有關的中文報導，通過機器翻譯，就認定他與中國「有關係」。

實際上，這兩篇文章只是講述胡安明的學術成就，以及他當時獲得的北京市海外高層次人才聚集工程第七期短期計畫。

探員上門拜訪，胡安明對「間諜」一事予以否認；探員不死心，讓胡安明去中國參加完學術會議之後向他報告，胡安明拒絕。

此後，FBI便對胡安明及其家人展開了長期的祕密監視。

就比如2018年11月胡安明前往日本參加國際會議時，就讓海關在機場檢查了他的手機、電腦以及硬碟。

澎湃新聞報導，胡安明的代理律師Phil Lomonaco接受專訪說，其實最開始美國要給胡的間諜指控，由於FBI在兩年間並沒有找到任何相關證據，便放棄了。

轉而開始構建新的罪名，最終在胡申請的NASA專案中找到了他沒有提及北京工業大學這一「線索」，對他進行了電信欺詐罪和虛假陳述罪以及六項指控的逮捕。

其中只要有一項指控成立，胡安明就將被判20年監禁。

但值得注意的是，胡安明表示NASA的申請表並沒有要求填寫任何關於合作的歷史，他也曾向NASA專案負責人提了他與北京工業大學的關係。所以胡教授堅持自己無罪。

2021年6月16日該案第一次庭審開庭。經過兩天的陪審團決議，12人的陪審團未能達成一致結論，該案以 「流訴（mistrial）」 告終。

然而還是不死心的FBI提起再審。終於正義沒有缺席，今年9月，美國《華盛頓郵報》報導，法院宣判此案無罪，長達一年多的指控終於畫上句號。

而此案塵埃落定後，再次引發美國社會的反思和聲討，聯合華裔美國人協會（UCA）主席薛海培形容其為「一場具有表演性質的政治迫害」。

一位國會議員則發推要求美國司法部向胡安明道歉。「如果胡教授姓史密斯，你們根本就不會起訴這個案子。」同時，史丹佛大學的177名教職工也在隨後聯名簽署了一封公開信，要求美國終止「中國行動計畫」。

澎湃新聞報導，這場迫害對當事人的影響也很嚴重，在被捕後的一年多時間裡，胡安明一直處於軟禁狀態中，沒有收入，沒有任何活動的自由。

與家人分離還嚴重影響了他的精神健康，甚至經常質疑自己從加拿大搬到美國，去追求科學的夢想是否是一個錯誤的決定。而現在，他能否再次獲得教職工作仍未可知。