振興五倍券預計在10月8日起發放，高雄翰品酒店力挺五倍券，針對住房與餐飲推出超值優惠，即日起開放預訂，平假日皆適用，民眾可要把握好機會，領到券就可以準備去玩大吃一頓了。

高雄翰品酒店推出一系列五倍券加碼優惠，在住房部分，10月8日至12月30日祭出住宿加碼抵用再全數奉還雙重優惠，民眾至官網選訂任一房型，備註使用五倍券訂房，每1000元的票券金額可放大為1100元、500元的票券金額放大為550元、200元變220元使用，直接將五倍券放大1.1倍，也可與官網部分優惠住房專案搭配使用。再全數奉還振興券面額等值的雲朗振興券，可於下次入住時使用。

此外，聯合鹽埕區30多家店家共同推出「翰品鹽埕加碼送」五倍券住房專案，民眾只要持五倍券入住，每房可獲贈一張1000元翰品鹽埕券，可至飯店周邊合作店家消費使用，可全額抵用購買飲料、伴手禮、文創商品，連館內品日式料理、港都茶樓餐廳都可折抵消費。「翰品鹽埕加碼送」五倍券住房專案雅緻雙人房2800元起，雅緻家庭房4000元起，每日限量五間，還有機會獲得高雄市政府加碼的高雄券。此外，館內以及館外餐飲也加碼，使用五倍券到高雄翰品酒店一樓品日式料理、三樓港都茶樓與夢時代八樓的品中信茶樓用餐，消費滿500元即贈送餐飲抵用券100元，使用五倍券結帳消費滿1000元即贈送餐飲抵用券200元，依此類推。

贈送的餐飲抵用券須於下次用餐消費使用，不限張數折抵、平假日均可使用。港都茶樓、品日式料理發出之抵用券，可於兩家餐廳互相抵用，品中信茶樓發出之抵用券，則需於原店家消費折抵，同樣有機會得到高雄券雙重的優惠，更多詳情可洽飯店官網。