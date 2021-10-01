奇美醫學中心整合院內體系檢驗量能，以精準醫學核心實驗室及跨專科組成的臨床精準醫學團隊，成立精準醫學中心。（曹婷婷攝）

奇美醫學中心啟用精準醫療中心，左為田宇峰，右為邱仲慶。（曹婷婷攝）

次世代定序儀利用血液進行人類基因體定序。（曹婷婷攝）

精準醫療是未來醫學發展重點，奇美醫學中心今天成立「精準醫學中心」，醫療副院長、精準醫學中心主任田宇峯說，院方引進次世代定序儀，利用血液即可進行基因體定序，可做為基因預測，針對個人擬定客製化精準醫療，提早預防疾病，因此又被稱為幫「基因算命」。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，精準醫療是未來醫學重要的發展，以往，癌症會因患者基因不同，使用不同標靶藥物，異病同藥，但未來「同病異藥」將是趨勢。他說，說，同一種癌症會因為患者基因不同、治療藥物方式也可能不同；此外，除了藥物、基因，微量元素、維生素檢測也非常重要，除了基因體檢測，院方也引進代謝體檢測，是國內醫學中心少見的。

田宇峯說，基因定序適合作為標靶治療基礎，進行各項基因缺陷、疾病預測，知名藝人安潔莉娜裘莉就是因為檢測發現先天基因缺陷，罹乳癌機率非常高，提前做手術；而代謝檢測則可了解患者缺乏哪些特定維他命、稀有元素，提供精準治療。

田說，以全基因檢測為例，以往檢測需要2個月，透過次世代定序儀，則可縮短為2天。精準醫學中心檢測可分為遺傳諮詢及腫瘤檢測兩類，目前精準醫學檢測大部分必須自費，未來也將規畫基因檢測諮詢門診，為病人媒合更好的治療機會。

奇美醫學中心整合院內體系檢驗量能，以精準醫學核心實驗室及跨專科組成的臨床精準醫學團隊，今舉辦揭牌啟用儀式，共同推動精準醫學醫療業務，提供更多病人醫療檢測服務。