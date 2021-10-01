台新人壽第11度再獲新榮耀，台新人壽第11度獲金管會肯定，獲評為「模範壽險公司」，不但刷新原保持的領先紀錄，更成為保險業界唯一的11度榮此殊榮標竿典範。

台新人壽董事長蔡康表示，衷心感謝金管會對該公司的肯定，今年上半年雖然面對不穩定的疫情及瞬息萬變的經濟社會情勢，台新人壽始終如一的專業優質服務未曾間斷過，深信外在局勢越動盪，民眾越需要保險來轉移人生中各種可能的風險，越是在艱難的時刻，越是全力提供充分的保險保障，做客戶堅實的後盾。

金管會為提倡健全的保險市場，設立六項指標來評鑑壽險公司，分別為資本適足率、法令遵循度、保單繼續率、公平待客原則、保單簽署人員資格，以及推動社會公益表現等。六大指標皆符合的壽險公司，方得成為業界的模範，獲評為「模範壽險公司」。獲選的公司代表其優質壽險顧問、多元通路業務團隊，和內勤團隊秉持專業的壽險保障精神與卓越的服務品質，兢兢業業不鬆懈地為台灣民眾傳遞正確而適切的保險保障觀念，該公司再獲選此難能可貴的榮譽。

蔡康認為，台新人壽專業且訓練精良的壽險顧問團隊，在疫情中仍勤勤懇懇，遵守防疫指引，保持社交距離或零接觸的方式，為民眾規劃符合需求的保險保障。這次再獲「模範壽險公司」的榮耀，對壽險顧問、多元通路業務團隊和內勤同仁，都是最大的認可與激勵。

根據保險發展事業中心最新統計資料顯示，今年1至8月，台新人壽個人壽險（死亡險加生死合險）的新契約平均保額約213萬元，為同期國人平均保額約89萬的2.4倍，居業界翹楚。蔡康強調，此深具意義的成果，彰顯該公司長期致力於落實保險保障價值，即便在疫情中，也能深獲民眾肯定及支持，未來將持續提供民眾更多元、創新的全方位解決方案和服務，致力成為最值得台灣民眾信賴的壽險公司。