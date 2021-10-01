經濟部長王美花接受路透社訪問時說，中國的限制性作為，為其申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）帶來根本性問題，若中國先加入這項協定，可能阻礙台灣的申請。

台灣和中國上月都申請加入CPTPP，但中國表態反對台灣加入。

王美花昨晚接受路透社專訪時表示：「如果中國先加入，就必然有阻礙台灣的風險。不管台灣要加入什麼組織，他們都反對。」

王美花補充說，中國有各式各樣的問題存在，從網路審查到勞動權益，讓人質疑中國究竟能否符合CPTPP的高標準；她還說，這些要求將「挑戰中國最根本的種種制度」。

她還表示：「如果中國在這些方面能有所改變，我認為改變制度然後加入（協定）並非壞事。但先決條件是，如果制度不改變，為什麼他們能加入CPTPP？這是我不能理解的地方。」

王美花說：「看看他們在資訊方面，什麼都不能進入（中國）。臉書（Facebook）進不去，谷歌（Google）也進不去。」她指的是中國把這兩大網站拒於門外。中國以「國家安全」為由，擋下推特（Twitter）等諸多西方網路企業。

CPTPP前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），原有12個成員國，在中國影響力與日俱增的背景下，被視為在經濟上抗衡中國的重要力量。但2017年初，美國在時任總統川普決定下退出，TPP一度進退兩難。

TPP後來改稱CPTPP，成員包括加拿大、澳洲、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南。

台灣作為半導體製造重地，已經以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入CPTPP，與在世界貿易組織（WTO）使用的名稱一致。此外，台灣也是亞太經濟合作會議（APEC）成員。

王美花說，就台灣目前所知，並無任何CPTPP成員國反對台灣加入，這與日本對中國申請加入所表達的不安形成對比。

她說：「至少在我們遞交書面申請後，並未聽到任何成員國反對，不像中國申請後，有一些國家提出意見。」

台灣過去爭取加入WTO的談判持續了逾10年，王美花表示，加入CPTPP應該不至於花上那麼久的時間，但也很難給出具體時間表。

她說：「我認為，若盡可能減少政治阻礙，相信談判不會持續幾十年。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101001