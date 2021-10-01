高雄市1名60多歲的楊姓婦人，9月28晚間騎車至住家附近的商店買東西，步出商店後，忘了騎車直接走路返家；翌日楊婦外出，發現原本停在家門口的機車不見了，誤認愛車失竊報警；警方巧扮柯南，調監視畫面還以警車搭載楊婦沿途尋找，忙了1小時，果真喚醒楊婦，讓她想起機車停在商店前，結束一場烏龍報案記！

高市警局三民一分局哈爾濱街派出所9月29日上午8時接獲楊婦報案，楊婦指機車前一天下午還停在家門口前的巷弄，但早上她要出門去菜市場，卻發現機車不見了，懷疑被竊賊偷偷騎走。

警方獲報不敢大意，先調閱路口監視器比對，並以警車載楊婦沿巷弄地毯式搜尋機車可能停放位置，過程中，坐在警車中的楊婦突然叫了一聲：「我想起來了！」楊婦說，前一晚曾騎車至住家附近的屈臣氏商店購物，不知機車是否停在店門口，警方隨即火速載楊婦前往現場，果真發現她的機車安然無恙地停放在騎樓下，結束一場虛驚，讓警方和楊婦著實鬆了一口氣！