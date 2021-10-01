病患患部照片。(鳥嶼衛生所提供／林雅惠高雄傳真)

當地毛毛蟲照片。(鳥嶼衛生所提供／林雅惠高雄傳真)

澎湖近日有大量接觸性皮膚炎發生，當地許多民眾身上出現小紅疹，除在澎湖馬公以外，周遭離島上也有民眾發生症狀，義大醫療「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」派遣至澎湖將軍衛生所醫療支援的 部長孫灼均與皮膚科主任張莞渝進行視訊會診，了解離島病患狀況，並進一步給予處置建議。

義大醫療支援離島衛生所進行衛教照護的營養師也出現同樣症狀，張莞渝表示：「營養師本身有異位性體質，到達澎湖隔日手臂及背部開始出現明顯劇癢的小丘疹，經了解後判斷是在支援的交通途中經由空氣傳播接觸到過敏原，目前在治療後症狀已消退。」

義大醫院表示，鳥嶼衛生所黃主任提供近日離島上病患狀況以及環境狀況，對於此次皮膚炎的看法與澎湖縣衛生局所調查結果相同，並表示有症狀的居民大多為有接觸野外花草樹木或昆蟲等，上周季風較強可能造成大量空氣傳播，季風稍減後有趨緩現象，民眾皮膚炎狀況也有相對減少。

義大醫院建議，居民本身若容易引發皮膚過敏，應減少野外接觸，如有外出或室外空間活動、工作等需求，建議可穿著薄衣長袖，降低與過敏原的接觸。

義大醫療自2017年起承接澎湖「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，在澎湖離島中的離島支援專科醫師與派駐護理師，並與澎湖縣政府衛生局、離島衛生所共同合作遠距會診服務，經由給予離島醫療專業照護與諮詢，與在地衛生所共同持續照護民眾健康。