前《英雄聯盟》(LOL)世界冠軍的電競選手劉偉健（Toyz），住處被搜出200顆大麻菸彈遭控涉嫌販毒，遭台中地方法院裁定羈押。本案緣起檢警偵辦一起毒品案時，藥頭咬出上游賣家為劉偉健；警方在劉住處搜出200顆大麻煙彈，因數量龐大，且藥頭咬出劉為賣家，檢警懷疑劉販賣已有一段時間，但在裁定羈押時，院檢雙方在販賣毒品「未遂與既遂」出現爭執，未來量刑恐從無期徒刑變成最低5年徒刑，甚至更低，引起民眾又對司法的不信任。

本罪的既遂與未遂「法定刑度」即有差異，也是羈押庭法官與檢察官意見不同的地方。未遂犯其犯罪行為對被害人或社會造成的危害較小，基於罪刑相當原則，未遂犯的處罰自然較既遂犯的處罰輕。

本新聞案例，依毒品危害防制條例第4條第2項、第6項及刑法第25條第2項、65條第2項、第66條規定，販賣二級毒品既遂者其法定刑度是得處無期徒刑或10年以上有期徒刑；而未遂犯之法定刑度以犯罪既遂的刑度為基礎再依法減輕後，是得處「20年以下15年以上有期徒刑或5年以上有期徒刑」，所以關於本新聞案例，若審判庭法官認定犯罪行為未遂的話，其法定刑度最低度僅5年。

另外，在刑事政策上為了鼓勵被告或犯罪嫌疑人具體提供其毒品上游，擴大追查毒品來源，有效斷絕毒品之供給，以杜絕毒品泛濫及鼓勵被告或犯罪嫌疑人即時悔改，也有減輕法定刑的規定。

本案例中，依毒品危害防制條例第17條及刑法第70條，若劉偉健供出毒品來源，進而查獲其他犯罪者或在其偵查及審判中均自白，均可以減輕其刑，且此二種刑之減輕是可以繼續遞減的。

所以本案例中若經認是犯賣二級毒品未遂，最輕處5年以上有期徒刑，若被告供出毒品來源而查獲其他犯罪的話，最輕法定刑可以減輕至2年6個月以上有期徒刑；再者，若被告還有在偵審中均自白的情況，最輕法定刑可以再次減輕至1年3個月。

本案究竟犯罪行為是既遂還是未遂，以及未來犯罪嫌疑人是否會供出毒品上游或在偵審中均自白等等均為得否減輕刑度的重要因素。

需要讀者注意的是，以上說的都是犯賣二級毒品未遂罪的可能最輕法定刑，意思是法院判決的宣告刑不得低於最輕法定刑，而非法院均會依最低刑度宣判。

販賣毒品之態樣多端，量刑亦須參酌犯罪所生之危險、犯罪手段及犯後態度等等，故法律才給法官較大之量刑範圍，並搭配各項減刑事由，以讓執法者依具體情節應用，以達罪刑相當等其他刑事政策目的，而非法院有不受限制之量刑空間。