今日公費流感疫苗開打，花蓮縣政府副縣長顏新章率主管現身接種。今年中央配發花蓮9萬劑公費疫苗，給符合資格的民眾施打，縣府另購1800劑，供學校教職人員施打，以維護校園安全，也依照往例自購100劑提供給維持防疫體系運作的地方政府官員施打。

「對抗流感、守護健康、接種疫苗最實在！」副縣長顏清章偕同東區傳染病防治醫療網指揮官繆偉傑、疾病管制署東區管制中心科長黃貝琴以及各局處首長，宣布公費流行性感冒疫苗今起開始施打；顏清章、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥以及繆偉傑也捲起袖子，帶頭率先接種流感疫苗。

朱家祥表示，施打流感疫苗可有效預防流感及降低流感重症機率，流感疫苗注射後至少需2周後產生抗體。施打完仍須注意個人衛生，保持勤洗手、戴口罩的良好習慣，避免流感病毒入侵。

他提醒，今年流感疫苗開打剛好與新冠疫苗撞期，5種疫苗同時開放接種，應注意兩者疫苗間隔時間至少7天，施打任何疫苗前請先主動告知疫苗接種史，避免出現兩劑疫苗間隔期不足等問題。

今年公費流感疫苗分兩階段施打，第一階段自10月1日施打，對象包含醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧等機構的受照顧者及所屬工作人員等；第二階段自11月15日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人等。

花蓮縣13鄉鎮均提供流感疫苗接種服務，相關流感疫苗接種合約醫療院所名單及收費情形，可上衛生局網站（http：／／www.hlshb.gov.tw）查詢，疫情通報及諮詢請撥1922專線。