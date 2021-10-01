新華網1日報導，大陸｢十一」起，一批與國計民生相關的重要新規也開始施行。建立卡拉OK音樂違規曲目清單制度，不得含有危害國家統一、宣揚邪教、淫穢、賭博、暴力、毒品曲目。住房租賃市場迎來減稅優惠，租房負擔有望降低；新規進一步規範汽車資料處理活動，避免過度蒐集和濫用個人資訊；新修訂的大陸《兵役法》放寬高素質兵員徵集年齡限制。

建立卡拉OK音樂違規曲目清單制度：《歌舞娛樂場所卡拉OK音樂內容管理暫行規定》10月1日起施行，要求建立卡拉OK音樂違規曲目清單制度。

大陸10月新規，卡拉OK禁播淫賭暴力危害國家統一曲目。（大陸央視）

暫行規定明確了歌舞娛樂場所播放的卡拉OK音樂不得含有的內容，包括：危害國家統一、主權或者領土完整的；違反國家宗教政策，宣揚邪教、迷信的；宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動等。大陸全國文化娛樂行業協會應當引導行業加強內容自律，提醒歌曲點播系統內容提供者、歌舞娛樂場所及時刪除含有法律法規禁止內容的音樂產品，並協助行業主管部門依法依規處置。

住房租賃市場迎來減稅政策：根據財政部、國家稅務總局、住房和城鄉建設部此前聯合發佈的公告，住房租賃市場發展將迎來稅收優惠政策，有望增加市場供應、降低住房租賃價格。

從10月1日起，住房租賃企業向個人出租住房適用簡易計稅方法，按照5％徵收率減按1.5％繳納增值稅；對企事業單位等向個人、專業化規模化住房租賃企業出租住房，減按4％稅率徵收房產稅。對利用非居住存量土地和非居住存量房屋（含商業辦公用房、工業廠房改造後出租用於居住的房屋）建設的保障性租賃住房，取得保障性租賃住房專案認定書後，比照適用上述稅收政策。

規範汽車資料處理活動：《汽車資料安全管理若干規定（試行）》10月1日起施行，進一步規範汽車資料處理活動，促進汽車資料合理開發利用。

規定宣導，汽車資料處理者在開展汽車資料處理活動中堅持｢車內處理」｢默認不蒐集」｢精度範圍適用」｢脫敏處理」等資料處理原則，減少對汽車資料的無序蒐集和違規濫用。同時，規定汽車資料處理者應當履行個人資訊保護責任，充分保護個人資訊安全和合法權益。

放寬高素質兵員徵集年齡限制：新修訂的大陸《兵役法》自10月1日起施行。新法加大高素質兵員徵集力度，規定普通高等學校應當有負責兵役工作的機構，將研究生的徵集年齡放寬至26周歲；優化服役待遇保障制度，規定義務兵服現役期間表現特別優秀的經批准可以提前選改為軍士，公民入伍時保留戶籍，義務兵家庭優待金由中央財政和地方財政共同負擔。

加強醫療器械全生命週期品質管制：10月1日起，新修訂的大陸《醫療器械註冊與備案管理辦法》與《體外診斷試劑註冊與備案管理辦法》開始施行。