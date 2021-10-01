高雄市政府環境保護局於10月1日公布，去年度高雄市事業單位溫室氣體減量評比結果，中鋼公司長期推動各項節能減碳行動方案，減碳成效顯著，榮獲市政府頒發銀獎的肯定。

中鋼公司自建廠起即非常重視節能減碳工作，去年共執行145項節能與減碳行動方案，包含更新加熱爐、生產調度最佳化等措施，以提升能源使用效率及避免非必要能耗，合計減碳量達71927噸二氧化碳/年，相當於185座大安森林公園之年吸碳量。此外，中鋼亦在廠內推行使用電動公務車輛與設置充電站，汽電共生鍋爐更於今年8月全面停用燃煤，每年除可減碳約42萬噸二氧化碳外，同時減少排放粒狀物7噸、硫氧化物154.4噸及氮氧化物265.2噸。

中鋼致力於高機能鋼材的開發，去年綠色鋼品銷售約335萬噸，約創造高達621萬公噸的外部減碳效益，亦彙整中鋼集團能量，積極投入再生能源產業發展，除了充分利用廠房屋頂，建置超過80MW太陽光電系統之外，也取得離岸風電300MW併網容量的中能風場，風場建置完成後，預估每年發電量為12億度，相當於每年減排約61萬噸二氧化碳當量。

此外，中鋼為高雄市在地企業，長期配合政府推動跨部門溫室氣體合作減量計畫，另於106至110年幫助偏鄉及弱勢團體更換空調、照明等節能設備，不僅每年減碳約90噸，也與市政府共同落實社會責任。

另環境、社會及公司治理(ESG)為全球重要趨勢，為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」的目標，中鋼公司除了持續透過製程餘熱回收、生產智能化、提高能源效率等面向落實減碳及溫室氣體排放控制外，也積極研發新的減碳技術，朝低碳生產之精緻鋼廠目標邁進。