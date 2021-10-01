剛從醒吾科技大學商業設計系畢業的王佳敏，在校期間就已是國內外設計競賽常勝軍，畢業前參加第二屆 "FJÚŽN "國際視覺藝術競賽，再次榮獲評審團獎第一名，展現台灣大學生創作力，將獲獎金500 歐元殊榮。

王佳敏參加"FJÚŽN "國際視覺藝術競賽評審團獎第一名，作品「INVISIBLE」讓評審為之驚豔。(戴志揚翻攝)

米蘭 Šimečka 基金會今年公開徵集視覺藝術 ART OF FJÚŽN，主題為“我們在家裡的世界”ART OF FJÚŽN "，藉由視覺創作品，發掘斯洛伐克日常生活中，多樣性的表現形式。

設計師王佳敏參賽作品「INVISIBLE」，設計概念「生活中，有形不等於無形」，把「in」兩字用立可白塗掉，隱喻我們看不到的背後，有更豐富的生活意涵，創新意念讓評審團為之驚艷，推崇台灣大學生以簡單又豐富的想像力，呈現改變生活的努力與積極方法。

王佳敏(中)樂於與同學討論與研究設計，是大學生活最開心的事。(戴志揚翻攝)

王佳敏高中就讀泰北高中美工科就展露設計天分，畢業後選擇醒吾科大商設系就讀，醒吾科大軟硬體設施齊備的學習環境，滋養了豐富的創作力，大學四年內共榮獲80項國際海報設計獎，一畢業就立即被設計公司延攬上班，選讀醒吾科大等於就業保證。

個性直率、熱情有上進心，王佳敏喜歡沈浸腦力激盪氛圍，每天花一小段時間與自己對話，「設計」已佔了生活中一半以上的時間。對她而言，這些不僅僅只是興趣，還能帶給自己無限的新鮮感，讓生活不會感到乏味。

王佳敏表示，大一時醒吾科大商設系老師鄒家豪帶領她進入設計領域，是啟蒙她學習專業設計的貴人，如果沒有老師的細心指導，她也不可能在國際競賽發光。未來人生她將不斷的練習，不忘對設計的初心，才能一直成長，期待有朝一日擔任創意總監，再讓大家看看不一樣的王佳敏！