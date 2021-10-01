勞動基金8月單月賺超過500億元，但9月國內外股市修正大，9月指標下跌4.3％，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，9月份市場修正多幅度也大，市場不會一路只有一個方向，9月份在某一些程度上的修正，無論國內、國外、股、債或另類資產等皆呈現下跌，「9月縮水的情況一定會有」。

但劉麗茹說，基金是長期的投資，如果看起來在經濟是長期穩健正向發展，金融市場穩固上揚，只要經濟是正向發展，中間難免起伏，希望投資人以長期的觀點看待，數字可能也不會說很小。