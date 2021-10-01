9月全球股債波動大 勞動基金局：縮水情況一定會有 15:212021/10/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金9月縮水的情況一定會有。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動基金8月單月賺超過500億元，但9月國內外股市修正大，9月指標下跌4.3％，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，9月份市場修正多幅度也大，市場不會一路只有一個方向，9月份在某一些程度上的修正，無論國內、國外、股、債或另類資產等皆呈現下跌，「9月縮水的情況一定會有」。 但劉麗茹說，基金是長期的投資，如果看起來在經濟是長期穩健正向發展，金融市場穩固上揚，只要經濟是正向發展，中間難免起伏，希望投資人以長期的觀點看待，數字可能也不會說很小。 大中華基金 不懼恒大風暴 疫情讓基金投資超「火」 年輕人愛台股基金 #9月 #長期 #勞動基金 #縮水 #情況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄和台南9月買賣移轉量 雙創史上新高 10:482021/10/01 財經 美縮表前後 資訊科技股漲相佳 04:102021/10/01 投資理財 9月台股新開戶數30歲以下為主 占比近六成 11:392021/10/01 財經 王樂妍歌曲疑抄襲藍又時 法官認「相似度9成」逆轉改判6月 11:552021/10/01 社會 勞動基金弊案 唐楚烈等4人延長境管 10:182021/10/01 社會 炒勞動基金海噱8000萬 統一投信2前經理人遭聲押禁見 07:572021/10/01 社會 陸能耗雙控影響有限 尼得科超眾9月營收可望持平 04:102021/10/01 證券．權證 《國際經濟》中國放緩＋防疫停工 亞洲9月製造業乏力 12:352021/10/01 財經 《傳產》真的好熱 南二都9月買賣移轉量雙創新高 11:272021/10/01 財經 恒大危機衝擊購房信心 9月銷售額估月減55％ 11:302021/10/01 財經 《國際經濟》南韓9月出口 連11月增長 12:522021/10/01 財經 生活熱門新聞 午後雷雨彈來襲 6縣市大雨特報 - 生活 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 - 生活 花豹狂撲硬上 大媽「抄這根」肉身對決影片曝 - 生活 兩地今整天有雨 下周恐有颱風！專家預告「很精彩」 - 生活 大學畢業想當保全！男被嗆沒出息 內行揭驚人薪水 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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