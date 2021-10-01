看好mini LED、Micro LED商業化進程，滲透率可望進一步拉升，大陸LED晶片龍頭三安光電29日公告，將向特定對象發行不超過股本15％股數，募資79億元資金（人民幣，以下同），資金將用於充實湖北三安光電營運資金。

無論是三安光電或是國內的富采（3714）投控明年度均有大幅度擴產計畫，法人預期，mini LED設備商可望優先受惠，包括惠特（6176）、天正國際（6654）、梭特（6812）有機會雨露均霑。

三安光電表示，在品牌廠的引領之下，mini LED行業有望加速商業化，Mini／Micro LED進入加速滲透階段，多品牌加快布局，相關產品陸續推出，如三星電子於2018年首次推出Micro LED商用顯示屏，並於2020年推出新款mini／micro LED電視；蘋果於2021年4月推出搭載mini LED背光的iPad Pro；華為於2021年7月推出首款Mini LED智慧屏，帶有46080顆Super mini LED；創維也在2021年9月推出大尺寸mini LED電視-Q72，集成20136顆mini LED燈珠。

三安光電盤點，飛利浦、TCL、聯想、小米、康佳、海信、LG均推出了Mini LED背光系列的電視、電腦產品，隨著mini LED加速商業化，mini／micro LED可望迎來持續增長。

三安光電本次除發行非公開發行A股計畫之外，也規劃第四期員工持股計畫，募集資金不超過16億元，其中員工自籌資金不超過8億元。