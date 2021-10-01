士林電機布局太陽能電廠、風機及儲能等綠能產業有成，進入收割期，取得友達建置水林太陽能電廠場案預計2022年底完工，布局貨櫃型儲能站，與東元、百總工程組團隊，聯手取得桃園第三航站區主體航廈機電工程（TP6B標）標案，南迴鐵路軌道工程明年三月驗收，推升明年重電事業群業績可望年成長約二成。

士電計有汽機車電裝品事業群、低壓開關的機器事業群、輸配電及變壓器等重電事業群，以及工業控制的自動化事業群。重電事業佔士電營收比重33％～35％，電裝事業營收占比30％，機器與自動化兩事業各17％～18％。其中重電事業連年成長，年增幅居冠，電裝事業年成長幅度居次。

士電營運長程相智指出，士電重電事業承攬台鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫的系統機電統包工程，總金額40多億元，預計明年三月驗收，依完工比例法認列營收，明年認列營收金額不到一成。士電承攬政府軌道工程案外，也與東元及百總工程組的團隊共同拿下桃園第三航站機電工程，總金額126億元。

士電指出，士電重電事業近年也開始跨足太陽能電廠、風電及儲能等綠能產業，士電在太陽能電廠領域策略是不參與太陽能電廠經營。士電已取得友達水林太陽能電廠案場統包工程，以及提供特高壓變壓器、配電盤及交直流開關等設備。在儲能領域，著重在貨櫃型儲能站，目前在小型儲能場域已有三家合作夥伴。

士電指出，士電重電產品外銷北美、東南亞及亞太等市場，受疫情、原材料上漲及運費飆漲影響，成長延緩，明年可望回升。越南廠因當地實施三就地政策，產能只剩一半，不過越南廠今年仍會達成目標，大陸蘇州生產配電盤及控制器，表現優於預期，今、明年業績看增加。