在房仲業有10年經歷的永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店經紀人曹彤瑋，結合自身對營造、裝潢興趣，在工作上做出差異化，得到眾多客戶的支持與認同。在對服務品牌的堅持下，曹彤瑋轉戰永慶不動產，獲得更多資源，用專業及熱忱讓自己的年薪翻了3、4倍，一舉直衝逼近400萬元大關。

家中有3個兄妹的曹彤瑋，排行老大，家庭經濟狀況算小康，從小個性負責任、主動分擔家計的他，從高一就開始半工半讀，賺取生活費。個性外向、喜愛接觸人群的他，在加油站及餐廳打工時，能自然地與客人熟絡，被身邊親友認為有當業務的潛質；當大學畢業後，被它牌房 屋保障底薪吸引，一腳踏入房仲業。

在它牌房屋服務期間，曹彤瑋業績表現不突出，年薪始終未能越過百萬收入，這對積極想爭取高收入的他而言，無疑是一大遺憾。於是在它牌房屋工作4年多後，轉戰建商工作1年，學習營造蓋房。但對房仲工作依然有熱忱的他，後來又轉到商用不動產服務1年，經營商辦大樓與店面租賃市場，不過年薪仍突破不了140萬元的天花板。曹彤瑋相信，找到對的環境，更能讓自己發揮所長，絕對能突破自我，遂加入永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店，再闢新舞台。

轉戰永慶不動產第2年 業績直逼800萬元、榮獲全國個人風雲獎

才轉戰永慶不動產半年，曹彤瑋半年收入直接攀升至160萬以上，超越以往整年收入，創下個人紀錄，展現驚人爆發力！而加入永慶不動產的第一年委託件數就衝破90件，業績、收入更是再創新高。然而，成長不僅於此，曹彤瑋在永慶不動產第二年更以近800萬元的年度總業績，拿下「永慶不動產年度業績－全國個人風雲獎」，更是永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店的第一名。

如此節節攀升的好成績，讓曹彤瑋在個人社群媒體上有感而發：「2020應該是我人生改變最多的一年，不但買了一間極其罕見的房子，並且在工作上做出差異化，得到每一個客戶的支持與認同，年薪還逼近4倍7位數，並且在最後拿到—永慶風雲經紀人獎，並獲全店第一名。」曹彤瑋不但榮獲永慶不動產全國指標性的獎牌，更以近400萬的收入宣告「我做到了」！

問起曹彤瑋來到永慶不動產感受最深的是什麼？他覺得永慶房產四品牌的深度聯賣，對業績幫助很大！物件數量多、類型也很多元，大大加速了成交時間，這讓他在新冠疫情下依舊成交，成交聯賣率超過4成，累積業績已突破400萬元。另外，曹彤瑋進一步分享:「i智慧或行動智能經紀人App也十分好用！不但可以即時知道案子的進度狀況，追蹤方便有效率，也能即時滿足客戶需求。」

透過永慶房產四品牌的深度聯賣與數位工具，幫助曹彤瑋不畏疫情，今年累積業績已突破400萬元。(圖/永慶不動產提供)

堅持先誠實再成交 保持客戶零糾紛

「累積了十年的服務經驗，讓我要求自己在客人還未看到問題前、就先告知！」曹彤瑋認為，花時間跟客戶做溝通，將房屋優缺點一次講清楚，秉持先誠實再成交的服務態度很重要。他舉例，像是有些房屋照片拍得漂亮，但與客人做屋況檢查時，他一定據實以告有無漏水、壁癌等屋況問題，讓客戶自行判斷是否接受，這是讓他保持零糾紛的原因。

會這麼要求自己，是曾經有過慘痛經驗！還在之前公司服務時，曹彤瑋曾遇過一位客戶買了一個頂樓加蓋的房子，由於當時鑑價部門沒查清楚，導致成交後頂樓加蓋立刻被報拆，當客戶想轉手賣出時，卻又遇到屋子傾斜問題。曹彤瑋苦笑說，像這種買賣都出現狀況，一般客戶都會直接拒絕往來，但由於他當下勇於承認錯誤，並積極處理後續賠償，把一切事情都辦得妥當，不僅重新獲得客戶信任，在多年後依舊找他買賣房子。

有感於房仲經紀人參差不齊，讓大眾有刻板印象，為了撕除標籤，曹彤瑋選擇不停充實專業知識，提升專業形象，讓他有能力給出最適切的購售屋建議，這也成為他長期維繫客戶關係的利器。曹彤瑋認為『一次服務、就是一輩子的朋友』，他希望成為客戶圓滿成家的推手。

曹彤瑋加入永慶不動產後，晉升有殼一族，孝順的他，更計畫今年幫年邁的媽媽換屋。(圖/永慶不動產提供)

去年晉升有屋一族 今年力拼「千萬經紀人」

可喜的是，去年，曹彤瑋終於幫自己圓了成家夢！過去9年一直都在蘆洲及台北租屋的他，終於買了一間在頂樓有露台的房子，他感動地說，「加入永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店，讓我有能力幫自己圓夢買房。」特別的是，這間房屋從結構體研究、設計裝潢到牆面改造，他都一手包辦。「把裝潢興趣延伸到工作，給客戶一條龍服務，得到蠻多成就感，加上現在有了實戰的經驗，建議會更加實用。」曹彤瑋開心透露。

談及今年目標，曹彤瑋除了希望業績能突破千萬元大關，刷新他的個人里程碑外，孝順的他，更想幫住在桃園老公寓的媽媽，換一間有電梯的大樓，讓年邁的母親住得舒適、生活更加方便。