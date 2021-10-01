因為疫情的關係，讓今年各縣市原訂賽事都延後，好不容易上個星期彰化縣長盃順利舉行圓滿落幕，也讓政府更加肯定中華民國健美健身協會的防疫措施。每年度健美健身最大盛會賽事「全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽」將於1、2日兩天，在台北市客家文化園區舉行。

中華民國健美健身協會理事長許安進在致詞時表示，這幾年來健身人口越來越多，再來就是要讓每位有興趣的素人都能參加比賽，進而培養更多的選手，活化整個健身健美產業，達到全民運動的宗旨。

台北市健美健身運動協會理事長也是台北市議員的陳重文理事長指出，台北市體育局已委由協會代表台北市擔任委辦明年嘉義縣全民運動會健美項目單位，戶籍於台北市的選手們請留意官方臉書粉絲團，隨時更新代表隊選拔資訊。

本身是IFBB國際裁判及國內A級裁判的台北市健美健身運動協會總幹事陳緯哲說明，地方協會積極配合中華民國健美健身協會舉辦教練、裁判講習、健美健身推廣活動，培養新秀並提升台北市裁判及選手們專業度，讓更多有興趣的台北市市民參與，歡迎大家3日到台北市客家文化園區參加台北市市長盃環球菁英錦標賽。