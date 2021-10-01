塔羅牌艾菲爾老師公布了12星座在10月的戀愛運勢，其中射手座愛情會漸入佳境、白羊座則是會遭遇阻礙、水瓶座要當心第三者。

白羊座

白羊座10月戀愛運勢會遭遇阻礙，要注意因口角引起的關係生變；單身白羊座想發展戀情的話，不妨多注意身邊的單身朋友，可能是未發覺的寶藏戀人候補。

金牛座

戀愛對近期的單身金牛座來說有點可有可無，是因為其他的事佔據了你的心思，導致沒有戀愛的念頭，而有伴的與另一半關係穩定，不過別過於放牛吃草喔！

雙子座

戀愛運對單身的雙子座來說面臨著跳戰，跟心儀對象的關係還未拉近又殺出程咬金，需要更加費心經營。

巨蟹座

戀愛運稍稍有好轉的趨勢，如果自身有心追求就會迎來機會。有伴的巨蟹座可能會覺得老夫老妻了喪失戀愛的感覺，開始只看到對方的缺點，你們需要小別勝新婚的距離，不要老膩一起，偶爾可以與朋友出遊給雙方點空間。

獅子座

戀愛方面正與另一半重新釐清關係中，獅子座還未釐清就發展新關係的話會讓自己陷入不利的狀態。

處女座

戀愛運整體來說不差，特別是處於三角戀愛或是不倫戀的危險關係中的你，有機會成功上位，或著是有斬斷這段糾結的關係，重新發展一段新關係。總之只有你自己想清楚了明亮未來才可能向你招手。

天秤座

戀愛運一般，想脫單不妨考慮嘗試職場戀情，公司新人或是新調過來同事都值得認識看看，給對方好的第一印象是成功的開始。

天蠍座

戀愛運對於單身的天蠍寶寶來說，沒有期待中的偶像劇式的浪漫邂逅，不要抗拒與相識的朋友從友情轉化為愛情的發展性，本就熟知彼此這樣的戀愛關係，反而相處起來更輕鬆。

射手座

戀愛運有上升的趨勢，不過想告白的再忍一下，月初好好佈局，月底安排浪漫的告白，有機會一舉成功。與許久未見的同窗發展出戀情的機會不大，不要將懷念跟愛情搞混，可能搞出一場烏龍，讓你想鑽地洞躲起來。

魔羯座

10月的戀愛運有如波浪般起伏，月初的浪漫相遇，到月底卻叫人神傷的別離，想要談長久點的戀愛，要學著不讓自己一頭熱的栽進去。

水瓶座

10月不利水瓶座的戀愛發展，單身的則是被半路殺出的第三者攔胡走，越是期待，失望也愈大，需要樂觀以對。有伴侶的可能因故錯過與戀人的約定，尤其是交往已久的情侶，你或是對方都有可能出現第三者入侵的破口，稍微用點心經營為佳。

雙魚座

雙魚座的10月或許會過得有點感傷，首先是與人的關係可能因細微小事而產生大矛盾，長年維持的友好關係可能一夕化為烏有。單身雙魚座若要想戀愛成功，關鍵就在於氣勢，想告白的話就做吧!優柔寡斷的你可是會讓對方退避三捨的。