大陸女星鄭爽爆出在美國找代孕棄養風波，加上身陷陰陽合同逃稅，遭官方下令封殺，不僅被永久禁言微博，更遭罰2.99億人民幣（約13億台幣），今天（1日）先是在instagram貼岀前男友張恒小三床照後，又發文怒嗆：「寧做一條自由的狗，不願做籠裡的金絲雀」，情緒似乎相當不穩。

鄭爽昨（30日）先是貼出一名女性不雅照，強調在等一個道歉，讓外界推測在控訴張恒劈腿，並隔空喊話要求小三道歉，不久後隨即刪文，接著又貼出一名女性穿著情趣內衣開腿照，喊話對方：「如果妳是被迫行為，歡迎你替自己維權，否則不要責怪我無情」，接著怒嗆：「在事情的高峰我沒通過你們的視頻保護自己，我相信這只是傷害的千萬分之一，但你又做了什麼呢，什麼都沒有做，看著我被網暴，你心裡一點都不感到自責嗎？」不久後又再度刪文。

此外，鄭爽貼出自己愛狗的照片，並寫下：「寧做一條自由的狗，不願做籠裡的金絲雀。」接著表示自己的狗生病了，但礙於罹患社交恐懼不敢出門，只好把錢給別人，希望能幫她帶狗看病，未料卻被爽約，只好自己帶出門，更無奈表示：「本不想再提及，但我抵不住自己的性格，不說明白鬧心」。

對此，網友紛紛為她留言打氣：「我好心疼你，照顧好自己，太難過就去求助心理醫生」、「你現在要保護好自己，去哪一定要朋友陪著」、「把整件事都說出來吧！反正已經到這個地步了」，相當擔憂鄭爽的身心狀況。