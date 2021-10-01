鳥嘴潭人工湖預計年底部分供水，A區已有貯水。（廖志晃攝）

鳥嘴潭人工湖工程，挖出致癌物石綿及篩下物，但都已清運；立委陳椒華辦公室與環保團體，1日到工區會勘，現場已經覆土掩蓋，陳椒華等人痛批水利署及中區水資源局，破壞現場，湮滅證據，還一度拒絕媒體進入拍攝，欲蓋彌彰。

陳椒華國會辦公室主任許心欣，會同水利署、中區水資源局、環保署、南投縣環保局、台灣自來水公司和環保團體人員，先到鳥嘴潭AB區了解工程進度，再到C區挖到石綿的地點勘查，但是中水局已移除石綿和篩下物，現場覆土掩蓋無法採樣，難以確認是否完全清理乾淨。

陳椒華得知後，譴責中水局破壞現場，湮滅證據，環保團體也針對中水局前年底就挖到石綿，1年多來卻未主動公開表示不滿，直斥中水局太誇張，資訊不透明、罔顧公民參與權益。

許心欣會勘後，做出3點結論，請中水局提供石綿清理相關照片及紀錄，佐證石綿及篩下物清理情形；請環保署參考美國方法，檢驗水中石綿，確認鳥嘴潭原水是否含有石綿，安全無虞方可供水；10月4日下午，到彰化縣芳苑鄉達軒土資場，會勘篩下物是否仍含有石綿，釐清篩下物是否為有害事業廢棄物。

中水局副局長潘禎哲表示，在C區外圍排水溝開挖時發現石綿，依照相關法規陳報南投縣環保局及清理。不過，南投縣環保局自行採樣檢驗後，確認篩下物中含有石綿，依法裁罰中水局48萬元。

台灣生態學會前理事長楊國禎教授表示，他身為鳥嘴潭人工湖生態保育措施小組委員，竟然完全不知道鳥嘴潭在2019年底挖到石綿的事情，直斥中水局隱瞞攸關水質安全的大事。台灣生態學會顧問張豐年醫師強調，石綿是致癌物，南投縣環保局謹慎以對是正確的做法。

彰化縣議員吳韋達表示，鳥嘴潭將供應彰化地區飲用水，挖到石綿讓人憂心水質安全，由於國內飲用水水質標準檢驗項目不包含石綿，目前也無標準檢驗方法，希望參考有訂自來水石綿限量的美國，檢驗水中的石綿。

台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏醫師強調，石綿也會影響消化道，不是只有吸入性危害。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，鳥嘴潭挖到石綿已是公開的事，水利署剛開始卻不開放讓媒體進入工區，非常難以諒解，水利署應開誠布公，讓媒體報導給全民了解事件始末，才是正道。