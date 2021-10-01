下周國際新聞事件

10/04 周一 美國八月工廠訂單

10/05 周二 東京九月核心CPI

日本Jibun銀行九月綜合/服務業PMI

歐元區九月綜合/服務業PMI

美國九月綜合/服務業PMI

美國ISM非製造業PMI

10/06 周三 南韓九月通膨

德國八月工廠訂單

美國EIA原油庫存/加熱油/庫欣原油報告

10/07 周四 德國八月工業產出

美國請領失業救濟人數

10/08 周五 日本八月家戶支出

印度央行利率決議

美國九月非農就業報告

《金融股》新光銀簽署赤道原則接軌國際
蕭衡鍾快評》英國加入鑽型亞洲北約圍堵中國
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