《國際經濟》下周國際新聞事件 15:252021/10/01 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下周國際新聞事件 10/04 周一 美國八月工廠訂單 10/05 周二 東京九月核心CPI 日本Jibun銀行九月綜合/服務業PMI 歐元區九月綜合/服務業PMI 美國九月綜合/服務業PMI 美國ISM非製造業PMI 10/06 周三 南韓九月通膨 德國八月工廠訂單 美國EIA原油庫存/加熱油/庫欣原油報告 10/07 周四 德國八月工業產出 美國請領失業救濟人數 10/08 周五 日本八月家戶支出 印度央行利率決議 美國九月非農就業報告 《金融股》新光銀簽署赤道原則接軌國際 蕭衡鍾快評》英國加入鑽型亞洲北約圍堵中國 #美國 #PMI #九月 #綜合 #服務業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股持平 結束動盪不安的九月 10:022021/10/01 財經 《國際經濟》Q2全球外匯存底創新高 人民幣占比連6升 14:512021/10/01 財經 新聞透視》美韓當戰略產業保護 台灣令人心寒 04:102021/10/01 焦點要聞 《國際經濟》中國放緩＋防疫停工 亞洲9月製造業乏力 12:352021/10/01 財經 環團憂大肚山過度開發 中市府：兼顧經濟環境 04:102021/10/01 地方新聞 拔擢優秀青創家 中市攜國際青年商會推青創輔導 14:302021/10/01 寶島 嘉義五倍券最大獎 抽國際城輕豪宅 04:102021/10/01 產業．科技 電子產業科技展聯展 10月底截止報名 04:102021/10/01 投資理財 社評／大陸急於加入CPTPP的背後 04:102021/10/01 焦點新聞 《國際經濟》美國對華貿易政策 戴琪下周一揭曉 14:342021/10/01 財經 英國入境疫苗沒列高端 綠委：希望快取得國際認證 11:302021/10/01 政治 財經熱門新聞 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 1分鐘讀財經》手上有航運三雄注意 美東線運價大暴殺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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