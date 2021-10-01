美國連鎖居家用品零售商Bed Bath & Beyond上季由盈轉虧，業績表現遠不及市場預期，且宣布下修全年營收與獲利預期，受此打擊，Bed Bath & Beyond周四股價崩跌22.18%，收在17.27美元，盤中一度跌28%。

該公司表示，8月來客數暴跌和全球供應鏈問題，使公司營運受到衝擊。

Bed Bath & Beyond公布第二季（截至8月底）營收年減26%，為19.9億美元，不及市場預估的20.6億美元。第二季淨損為7320萬美元，相當於每股虧損72美分，遠不及去年同期的獲利2.179億美元和每股盈餘1.75美元。

經調整後每股盈餘為4美分，亦遠遜於分析師預估的52美分。

該連鎖居家用品零售商預估第三季經調整後為介於損益兩平至每股盈餘5美分，營收預估介於19.6億～20億美元。分析師預估該公司本季每股盈餘為28美分、營收為20.2億美元。

展望全年，該公司將每股盈餘預測從介於1.4～1.55美元下修至介於70美分～1.1美元，將全年營收預測由介於82億～84億美元下修至介於81億～83億美元。分析師預估該公司全年營收為83.1億美元，每股盈餘為1.51美元。