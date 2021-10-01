2010年擔任屏東琉球鄉鄉長的蔡天裕，及2014年接任鄉長的陳隆進，遭起訴涉及多起工程弊案，經監察院彈劾後，懲戒法院第一審認定他們涉及多起工程貪瀆及行政違失，情節重大，將陳隆進判決撤職並停止任用4年，蔡天裕督導不周判決申誡。可上訴。

監察院彈劾指控，蔡天裕任琉球鄉公所第16屆鄉長，對於鄉內的多起採購工程，怠於執行職務，致其所屬機要人員收受工程賄款，抽走廠商標單封，洩漏標單致決標產生不公平競爭，蔡男有監督不周之責。

另，依據屏東地院將陳隆進重判22年的判決內容，白手套許姓男子非琉球鄉公所的公務員，只是普通廠商，對於所有採購案件，本無任何實權，但竟能凌駕建設課課長標、驗收之重要權限，甚至擔任協調何人得標，許男必經陳隆進之授權，陳涉犯貪汙罪犯行明確。

懲戒法院將陳隆進判決撤職並停止任用4年，蔡天裕任鄉長時，其機要人員涉貪，有行政督導責任，判決申誡處分。