好萊塢巨星安潔莉娜裘莉2013年曾透露因基因缺陷，患乳癌機率高，她便接受預防性的雙乳切除手術。47歲香港女星李樂詩近日受訪則表示，因妹妹去年確診罹患乳癌，她便相當警戒，今年8月不幸也被診斷得到乳癌，醫生給她選擇，一是兩邊一同切除，另一個選項則是切除必要動刀的一側，另一側保持長期觀察，她僅考慮一天，便決定接受切除雙乳手術。

李樂詩29年前發行首張個人專輯《李樂詩》出道，以歌曲〈終有一天感動你〉、〈無悔愛你一生〉走紅，2008年她與美籍華人Ted Lee結婚，婚禮上放話想生3個寶貝，最後如願生下3個兒子，她也為了照顧家庭淡出演藝圈。據《明周》報導，今年8月她確診罹患乳癌，兩邊乳房都有，「最少有5顆」。

李樂詩和老公育有3個兒子。（圖／翻攝自joycelee88 IG）

醫師本來給李樂詩選擇，看是只切除必定要動手術的一邊就好，還是兩邊都動刀，她思考一天後決定兩邊都切掉，希望永絕後患，她承認，第一時間就想到最壞的情況，最擔心的就是3個孩子的未來，才會為此決定勇敢接受手術，入院前她也特別跟3個小孩說明情況，並以電影《黑豹》男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）為例，表示自己跟他一樣生病了，必須住院離開他們幾天。

李樂詩手術完成後，上月底她貼出美照。（圖／翻攝自joycelee88 IG）

李樂詩說，動手術前她更細心將3個孩子上、放學及補習時間表交給傭人跟老公，也把水電費繳好，才放心進醫院，最終歷經8個多小時手術成功完成，而老公第一時間見她從手術室出來整張臉竟變綠嚇傻，經醫生解釋後才知道是手術過程中打了色素到她身體，過幾天會代謝掉，如今李樂詩休息一個多月，身體已經漸漸康復，上月底她更在IG分享自己穿了五顏六色的美照，寫下：「穿著這麼色彩繽紛好有趣」。