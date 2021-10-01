國民黨主席選舉落幕，江啟臣已提總辭，身為文傳會主委的王育敏昨在社群平台表示，自己的工作也告一段落，「咱們後會有期」，許多網友也紛紛為王育敏加油，感謝王育敏的辛勞。

王育敏。（中時資料照，黃福其攝）

前新北市長朱立倫於9月25日當選國民黨主席，江啟臣隨即承認敗選，並提出黨主席總辭，由於若依原定時程規劃，將會出現新任黨主席於10月30日全代會宣誓就職前，有長達1個月的看守期，為確保黨務運作無縫接軌，國民黨中常會9月29日通過中常委林金結提案，決議新任主席朱立倫提前於下周二交接，而下周三的中常會提前一天舉行，朱在會中完成交接後，立即主持首場中常會，屆時將邀請歷任主席前來觀禮。

對此，王育敏昨（9月30日）在臉書發文表示，中常會已通過江啟臣主席與一級主管總辭案，自己擔任文傳會主委的工作也告一段落。王育敏感性稱，「謝謝過去一年多來文傳會同仁的配合與大家的支持，咱們後會有期！國民黨加油」！

大批網友也在其PO文底下留言表示，「KMT最美的發言人辛苦了」、「謝謝育敏主委，謝謝一起奮戰的日子，您辛苦了」、「國民黨一定要團結力量大，砲口對付民進黨」、「辛苦您了，希望您繼續為國民黨和人民打拼，讓國家變得更好，加油」，前藍委柯志恩也回應，「感謝育敏過去17個月優秀的表現，是國民黨最美發言人。無限祝福，後會有期」。