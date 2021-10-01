竹南國中校長郭芳江歡迎未來各校能踴躍到竹南國中交流。（謝明俊攝）

竹南國中自造教育及科技中心在入門處設置1個魚菜共生系統標準模型。（謝明俊攝）

竹南國中自造教育及科技中心未來將以AI智慧機器人為重點發展項目。（謝明俊攝）

竹南國中自造教育及科技中心有寬廣的工作室。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦詳細研究魚菜共生系統。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌實際體驗木作鑽床。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦等主持竹南國中自造教育及科技中心啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南國中自造教育及科技中心啟用，竹南國中國樂團表演。

教育部落實國中學生自造教育及科技手作訓練，在各地挑選辦學優良國中成立自造教育及科技中心，以區域種子學校的方式，推廣智慧AI等手動工藝訓練，苗栗縣第3座科技中心落腳在竹南國中，1日上午由縣長徐耀昌主持啟用典禮，期勉未來能發揮領頭羊功能，讓科技創新的種子向下紮根。

苗栗縣目前共有3座科技中心，第1座位在後龍鎮新港中小學，第2座是設在通霄國中，竹南國中是第3座科技中心，建置總經費5百萬元，教育部補助450萬元，縣府自籌50萬元，主要服務區域涵括竹南、頭份、三灣、南庄、造橋、獅潭等6個鄉鎮市。

竹南國中自造及科技中心設置是以「智慧AI、創藝竹南」為主軸，包括「創客手做」、「數位自造輸出」、「AI機器人」等3大領域，目的在激發學生各種想像力與動手作的精神，以落實縣長徐耀昌重視科技教育領域的企圖心。

竹南國中科技中心LOGO設計理念，是以機器人為主體為主體，融入AI、AR、VR等新興科技，以創藝精神將手做、數位設計印刷結合藝術，科技也能呈現科技創意與藝術結合，成就「智慧AI、創藝竹南」的願景。

其中，「機器人教室」以資訊科技及新興科技認知普及，如物聯網、大數據、智慧機械、綠色能源等課程。「創客教室」則是透過各型機具的鋸切、砂磨、油漆或彩繪，以手作完成創意實用作品，進行機構結構教學與應用，讓動手做發揮學習效益。「數位自造教室」設有3D列印、雷射雕刻、熱轉印以及平面或立體掃描，激發孩子將腦中所想化為實物，將科技的價值融入課程與生活中，以達到讓學生「做」、「用」、「想」的目標。

竹南國中校長郭芳江表示，未來竹南國中科技教育中心將邀請鄰近學校至中心遊學體驗，以嘉惠更多學子，並定期辦理教師手作工作坊，積極培養各校教師成為種子教師，返校將課程長期落實於教學中。其次，更鼓勵學校申請「設備飄移課程」，由本中心送服務至學校，將精采課程重現於學校內。

徐耀昌則強調，苗栗教育風貌一直不斷進步與創新，除了紮根基本學力，更要迎頭趕上世界趨勢，培養孩子面對未來社會的關鍵能力。因此縣府特別向中央爭取經費成立科技中心，希望透過體驗課程「做中學」方式，將自信、創意、邏輯思考、問題解決等核心素養根植孩子身上，以面對未來瞬息萬變的社會。