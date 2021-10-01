台灣民眾大多講國台語，不過北部人較常使用國語，導致不少人因此不會講台語，甚至是聽不懂，因此教育部也將台語教材納入課綱。日前有一名媽媽在教孩子學台語，看到課本出現「竹枝龜」3個字，當下不知怎麼唸，甚至還因此被5歲女兒取笑，而她也將課文分享至臉書，引發討論。

一名媽媽在《爆怨2公社》提到，近日在教女兒唸台語，豈料打開課本後，看完《竹枝龜》課文秒傻眼，全文為「竹枝龜，六枝腳，哪樹枝，瘦卑巴，竹枝龜，食葉仔，食甲飽飽飽，恬恬歇睏無人吵」，雖然內文僅短短8句，但因她不常講台語，看到第一句用國語音譯的「竹枝龜」，當場滿頭問號。

原po崩潰的表示，「我這輩子沒有一次是敗在語文類，可卻敗在女兒學校的閩南語課本上」，由於不知道「竹枝龜」為何物，因此她根本不會唸，甚至還被5歲的女兒嘲笑，之後她向丈夫求助，但對方也是唸的不順，「連我老公，全家都是說台語，唸起來也卡卡的」，而「竹枝龜」其實就是國語的「竹節蟲」。

「竹枝龜」其實就是國語的「竹節蟲」。(圖翻攝自臉書/爆怨2公社)

不少網友表示「有很多從小說台語的，看了也不會教小孩唸，不是只有妳有挫敗感」、「第一句我就卡了啦！竹枝龜是什麼」、「我孫子最近每天唸，沒有看到課本時，還真的不知道他在說哪種昆蟲」、「瓢蟲台語是珠仔龜，竹枝龜是竹節蟲」、「我女兒昨天回家作業要唸粟鳥仔，還好課本有QR Code可以掃描來聽，不然我真的不會」。