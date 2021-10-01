使用超過50年的台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓因安全堪慮，台東縣府爭取經費拆除重建，並於1日舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

使用超過50年的台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓因安全堪慮，台東縣府爭取經費拆除重建，並於1日舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

使用超過50年的台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓因安全堪慮，台東縣府爭取經費拆除重建，並於1日舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

使用超過50年的台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓因安全堪慮，台東縣府爭取經費拆除重建，並於1日舉行動土典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮新港國中後棟教學大樓使用逾50年、安全堪慮，台東縣府爭取1億2000萬經費拆除重建，並於1日舉行動土典禮。縣長饒慶鈴表示，縣府已爭取超過1億元協助35所學校、補強52棟校舍，營造健康安全的校園環境。縣議員也是校友的許進榮說，即將拆除的大樓，有學生時代滿滿的回憶。

來賓逐一戴上手套、以金鏟子將土堆鏟起，象徵工程動土。許進榮說，「還記得國中1年級得從大老遠抬著便當籃，走過長長的上坡階梯才到達教室」。饒慶鈴表示，後棟將由地質不穩的邊坡，遷移至地質相對較穩的籃球場重建，避免危及師生安全，而前棟建物未來也將重建。

據了解，新港國中校地邊坡上的後棟教學大樓興建於1969年，雖於2009年時曾以阻尼器工法進行結構補強，仍擋不住歲月摧殘，建物氯離子偏高、傾斜及漏水等問題層出不窮，威脅師生校園生活的健康安全，饒慶鈴當場允諾將排除萬難、編列預算支持校舍拆除及遷地重建工程。

縣府2020年獲中央補助拆除重建工程約1億152萬元，加上配合電力系統改善及空調裝設經費約300多萬元；然而近期建材物料成本大幅上漲，歷經4次流標皆無廠商有意願，縣府以縣預算追加逾2200萬元，總經費達1.26億元，終在8月底順利決標。

教育處說明，新港國中老舊校舍拆除重建工程工期450天，預定約2023年寒假完工，新建的教學大樓規畫3層樓建物，含教師及行政辦公室共15間教室，並融入成功鎮山海意象，將是美感與實用兼備的現代化建築。

饒慶鈴提到，縣府非常重視校園安全，積極推動高中以下校舍耐震能力改善計畫，自2020年起投入超過1億元整建安朔國小、福原國小、岩灣國小等35所學校共52棟老舊校舍，進行補強工作，除了泰源國中在驗收階段，其餘學校皆已完工，未來也將持續爭取補助，強化校園耐震能力並提升安全。