蘇花改昨（9月30日）中午12時開始試辦開放大型重機行駛，累計到今（10月1日）中午12時，共有1323輛大型重機騎上蘇花改，行車狀況大致良好，也未發生事故，但卻已經有56件透過科技執法系統偵測到的違規事件，宜蘭縣政府警察局交通隊表示，這些違規事件還需要逐件認定違規態樣，經確認後再依道路交通管理處罰條例舉發。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，蘇花改昨天試辦開放通行大型重機後，整體的行車秩序相當良好，截至今天中午12點，計有1323輛大型重機行駛蘇花改。

交通隊表示，透過科技執法系統偵測到大型重機違規事件共有56件，包括行駛路肩8件、同車道併行48件，所幸並沒有發生交通事故。

縣警局交通隊副隊長林志洋表示，對於利用科技執法設備偵測到的違規資料，仍需由縣警局視個案、逐件認定違規態樣，確認無誤後再依道路交通管理處罰條例舉發，另外，縣警局也將持續規劃勤務加強巡邏，機動攔查取締違規。

宜蘭縣警局也呼籲小型車、大型車及大型重機的駕駛人，在行駛蘇花改時務必遵守行車管制規定，依速限標誌行駛，與前車保持行車安全距離，禁止行駛路肩、超速、超車，大型重機禁止同車道併行，一同維護行車安全及順暢。