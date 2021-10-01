李天柱以《等一個人》入圍2021亞洲影藝創意大獎最佳男主角。(大愛電視提供)

《等一個人》入圍2021亞洲影藝創意大獎。 (大愛電視提供)

2021亞洲影藝創意大獎(Asian Academy Creative Awards)於9月30日公布入圍名單，大愛電視入圍3個獎項，李天柱以《等一個人》入圍最佳男主角、《大愛全球新聞》入圍最佳新聞節目以及《全球視野》入圍最佳時事節目。

李天柱在《等一個人》中飾演一名父親，女兒生病等待骨髓移植的故事。得知入圍，立刻想到聖經經文中「活物的生命是在血中」，骨髓是造血功能，藉由骨髓的捐贈可以延續生命也可以繼續傳遞愛，希望更多人能看到《等一個人》，然後願意捐髓，讓自己的生命更有價值。

每年9月的第3個星期六是「世界骨髓捐贈者日」(World Marrow Donor Day，簡稱WMDD)，今年因為疫情影響，當天的活動改由24小時網路直播，《等一個人》也是播放的影片之一。在這個月份又宣布入圍的消息，令他覺得感恩。

另外，大愛新聞也入圍2項，分別是最佳新聞節目《大愛全球新聞》與最佳時事節目《全球視野》。新聞部經理陳竹琪表示，努力做優質的好新聞，像是走在一條逆風的道路上。媒體是社會領航員，導引人心向善，這是大愛全球新聞23年來不變的目標，將來還有無數個23年都會朝這方向，筆直且勇敢地前行。同樣入圍的還有印度、菲律賓、新加坡跟泰國。

亞洲影藝創意大獎是新加坡媒體節(Singapore Media Festival)中的一個項目，先從亞洲各地區選出每一國的冠軍之後，再從國際競賽中評選出亞洲的冠軍，今年12月3日舉行頒獎典禮。