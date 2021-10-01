日盛投信1日表示，市場擔憂美國聯邦政府可能關門和債務違約，財政支出法案議題爭端不斷，加上隨著Fed即將啟動縮減QE持續發酵，推升美國10年公債殖利率在本周一度突破1.5％，使得美股震盪拉回，由於QE縮減利空，股市已逐漸消化，中國限電停產影響預計在第四季趨緩，在產業四大亮點族群支撐下，建議可逢回進場布局。

日盛上選基金研究團隊指出，隨紛擾逐漸消除，美股焦點將重新拉回經濟基本面，目前看來，美國就業市場表現依然穩健，加上年底消費旺季即將到來，民眾消費力可望逐漸回升，有助支撐美國經濟，美股表現仍可期待；而台股將迎接第四季科技產業獲利旺季來臨，指數表現可期。

日盛上選基金研究團隊表示，恒大對台股沒有影響，能耗雙控對台股供應鏈，尤其是電子下游有較大影響，但影響程度還在評估中，要看中國政府接下來的動作。研判主因為中國發改委8月下發文件通知多個省份能耗不達標，因此在第三季度考核前地方政府突擊限電。中國官媒9月29日發表看法，認為能耗雙控不應該一刀切，預期第四季度後影響趨緩，不致影響廠商出貨，台股第四季正面看待。

日盛上選基金研究團隊分析指出，半導體、5G手機、伺服器、新能源車將是本季四大亮點族群。下半年半導體旺季效益，封裝及測試產能陸續到位；5G手機滲透率跳高，零組件升級帶動商機；受惠資料中心建置及新CPU平台帶動換機潮，台廠包辦伺服器相關零組件製造，將迎來成長強勁，新能源車趨勢明確，商機看旺。