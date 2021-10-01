投保中心表示，截至10月8日前受理已下市的大眾證券（6022）投資人求償登記。投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，盡速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，向投保中心提出求償登記，才能參加團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。