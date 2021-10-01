8日前投保受理大眾證券投資人求償登記 15:442021/10/01 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投保中心表示，截至10月8日前受理已下市的大眾證券（6022）投資人求償登記。投保中心特別提醒符合本次求償受理條件之投資人，盡速填妥相關表格、檢附證明文件及簽具相關書件，向投保中心提出求償登記，才能參加團體訴訟並參與日後訴訟結果所得款項之分配。 港股抄底資金活躍 騰訊、美團受捧 大專院校證券競賽 報名開跑 #投保中心 #大眾證券 #投資人求償 #登記 #受理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 代操基金炒股牟利 2經理人搜索約談 04:102021/10/01 地方新聞 《櫃買市場》進典、宏碁智醫申請登錄戰略新板 08:372021/10/01 財經 勞動基金弊案 唐楚烈等4人延長境管 10:182021/10/01 社會 疫情讓基金投資超「火」 年輕人愛台股基金 07:492021/10/01 財經 600元藝FUN券今開放登記 3類人可至超商操作 09:482021/10/01 生活 紙本五倍券破千萬人 高鐵送5折票 04:102021/10/01 財經焦點 永豐首家以中小型入選 四家投信獲躍進計畫優惠 04:102021/10/01 金融．稅務 海外平衡退休基金 穩中求富 04:102021/10/01 投資理財 錢淹腳目 國銀存放比70.12％創新低 04:102021/10/01 財經要聞 炒勞動基金海噱8000萬 統一投信2前經理人遭聲押禁見 07:572021/10/01 社會 搶攻年輕族群 期交所製作宣導片 04:102021/10/01 證券．權證 財經熱門新聞 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 老闆不准早退！人妻氣到離職 最後靠1招賺回5600萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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