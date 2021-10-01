美國貿易代表署（USTR）30日（周四）發布，美國貿易代表戴琪預定在美國時間4日在華府智庫發表演說，談及拜登政府對於中美貿易的因應策略。有鑑於美中關係似有望突破膠著狀態，且這是拜登政府上台後首度公布對中貿易政策檢討報告，戴琪此次說法備受注目。

在中美元首稍早通話後，各方期待中美能盡快重啟第二階段貿易談判，因此即便美方對中在貿易政策上可能多方指責，但亦可能是雙方有意為重啟貿易談判鋪路。

路透引述USTR指出，戴琪將在戰略研究中心（Center for Strategic Studies）針對中國貿易政策發布演說，內容除了會談及拜登政府對中貿易關係的態度，還會參加提問環節。

戴琪這次演講正值中美第一階段貿易協議的最後3個月，協議要求，中國在截至2021年底的兩年內，需在2017年的基礎上，對美國商品、農產品、能源產品和服務，擴大2000億美元採購金額。拜登政府官員對路透表示，中國沒有履行第一階段貿易協議承諾，美國打算讓中國履行其國際貿易承諾。