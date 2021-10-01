證交所今（1）日公布9月權證發行及交易情形，9月權證發行檔數3569檔，年增逾四成，但成交值則降至低於400億元，年減12％，累計前9月權證發行檔數為28922檔，年增28％，成交值突破5000億元，達5395.49億元，年增46％。

證交所統計，今年前9月權證成交值突破5千億元，達5395.49億元，今年才過四分之三，但成交值已超過109年全年的5091.95億元及107年的4970.94億元。