權證前9月成交值5395億元 贏去年同期 15:432021/10/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（1）日公布9月權證發行及交易情形，9月權證發行檔數3569檔，年增逾四成，但成交值則降至低於400億元，年減12％，累計前9月權證發行檔數為28922檔，年增28％，成交值突破5000億元，達5395.49億元，年增46％。 證交所統計，今年前9月權證成交值突破5千億元，達5395.49億元，今年才過四分之三，但成交值已超過109年全年的5091.95億元及107年的4970.94億元。 三證照效期 延長至2022年1月1日 第七屆 期貨鑽石獎－永豐金證 期貨業務成重點 #成交值 #權證發行檔數 #權證 #證交所 #權證發行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元條款上路 保險介入經營權將重罰 04:102021/10/01 財經要聞 權證星光大道－永豐金證券 創惟 出貨動能續強 04:102021/10/01 證券．權證 亞德客-KY大陸廠被列為優先供電企業 9月出貨未受限電影響 11:502021/10/01 財經 永豐首家以中小型入選 四家投信獲躍進計畫優惠 04:102021/10/01 金融．稅務 獲利看俏 潤泰全、明安權證衝鋒 04:102021/10/01 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 台積電 長線營運看俏 04:102021/10/01 證券．權證 雲林阻撓風電施工 12漁民遭訴 04:102021/10/01 地方新聞 台灣權王－報價漲聲響 正隆、榮成進補 04:102021/10/01 證券．權證 玉晶光、朋程 業績上攻可期 04:102021/10/01 證券．權證 境外基金深耕計畫 八家入榜 04:102021/10/01 金融．稅務 試辦通行大型重機 百車齊聚蘇花改 04:102021/10/01 焦點要聞 財經熱門新聞 先別管恒大了 謝金河驚揭6企業藏雷 - 財經 凱基哥又出現 不只陽明死 這檔也驚見血淋淋殺盤 - 財經 拜登卡陸C919零件 北京砍波音百億訂單 美中報復最終結局 - 財經 美傳要台積給企業機密 晶片業玩完了？他提30年前1件事超恐怖 - 財經 老闆不准早退！人妻氣到離職 最後靠1招賺回5600萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。